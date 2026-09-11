مؤشر نيكاي الياباني يتراجع بتأثير توقعات رفع الفائدة الأمريكية

تراجع ​المؤشر نيكاي الياباني ثلاثة في ‌المئة ​اليوم الجمعة وسط تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى جانب صعود النفط الذي فاقم مخاوف التضخم.

وانخفض ⁠المؤشر نيكاي 225 القياسي 3.11 بالمئة إلى 63243.98 نقطة في بداية التداولات. كما نزل ‌المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.95 بالمئة إلى 3975.67 نقطة.

وتراجعت الأسهم ‌الأمريكية الليلة الماضية إذ ‌أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة ‌وبيانات أسعار المنتجين ‌لشهر أغسطس إلى زيادة التوقعات برفع ​مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي (البنك ​المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وفي ⁠غضون ذلك، واصلت التوترات الجيوسياسية ذات الصلة بالتصعيد بين الولايات ​المتحدة ⁠وإيران ⁠الضغط على أسواق الطاقة.

وقال تاكوما إيكيموتو محلل الأسواق لدى (توكاي ⁠طوكيو إنتليجنس لاب) "انخفضت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في الولايات المتحدة... وهو ما من المرجح أن يؤثر سلبا على الأسهم اليابانية".

وطغت ‌التراجعات على السوق بشكل عام، إذ ارتفع ​23 سهما فقط على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 201، بينما بقي سهم واحد دون ​تغيير.