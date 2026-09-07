صعود نيكاي الياباني مع ارتفاع أسهم الرقائق الإلكترونية

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني بأكثر ‌من اثنين بالمئة اليوم الاثنين بعدما اقتفت الأسهم المرتبطة بقطاع الرقائق أثر نظيراتها الأمريكية التي أنهت ⁠تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع.

وصعد المؤشر نيكاي 2.28 بالمئة إلى 66500.29 نقطة ‌بحلول الساعة 01:50 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع المؤشر ‌توبكس الأوسع نطاقا 0.81 بالمئة إلى ‌4136.31 نقطة.

وقال مامورو ‌شيمودي، كبير ‌المحللين لدى ريسونا أست مانجمنت "مع نجاح وزير الخزانة ‌الأمريكي سكوت بيسنت على ⁠ما يبدو في كبح عوائد السندات ووقف تراجع الين، انخفضت ⁠تقلبات ⁠الأسواق".

وأضاف "هذا جعل انتقال مستثمري الأسهم إلى نمط ⁠الإقبال على المخاطرة أكثر سهولة."

وارتفع سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، وسهم شركة طوكيو إلكترون المنتجة ‌لمعدات تصنيع أشباه الموصلات بأكثر من أربعة بالمئة لكل منهما.

وقفز سهم شركة كيوكسيا لصناعة رقائق الذاكرة 6.8 بالمئة.