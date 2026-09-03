ارتفاع المؤشرات الأمريكية.. والأنظار على سوق السندات العالمي

ارتفعت المؤشرات الأمريكية خلال تعاملات أمس، بعدما سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى في عامين، وسط مخاوف من الضغوط التضخمية بعد تجدد التوتر بين أمريكا وإيران.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 0.6% إلى 53081 نقطة، كما صعد إس آند بي بنسبة 0.3% مسجلاً 7654 نقطة، فيما زاد ناسداك بنحو 0.2% إلى 26141 نقطة.

ووصل العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.814% أمس وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023.

كما ارتفع العائد على السندات البريطانية والألمانية والفرنسية.

وارتفع العائد على السندات العالمية وسط زيادة المخاوف المتعلقة بالتضخم في ظل زيادة أسعار النفط بعدما أطلقت أمريكا هجمات عسكرية على إيران.

الوظائف

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، كشفت بيانات ADP أن القطاع الخاص غير الزراعي الأمريكي أضاف 38 ألف وظيفة في أغسطس بأقل من التوقعات البالغة 47 ألفاً.

وفيما يتعلق بأخبار الشركات، كشفت أوبر عن خطة لتسريح 10% من قوتها العاملة أو حوالي 3300 موظف وسط خطة إعادة هيكلة لخفض مستويات الإدارة.

أوروبا

إلى ذلك، هبطت المؤشرات الأوروبية قرب ​أدنى مستوياتها في شهر خلال تداولات أمس تحت ​ضغط الارتفاع الحاد في عوائد السندات، في حين زاد تصاعد التوتر في الشرق الأوسط من مخاوف التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة.

واستقر المؤشر ستوكس 600 ⁠الأوروبي عند 647.87 نقطة، وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.2%.

وبلغ عائد ‌السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ أبريل ​2011، ‌وأظهرت بيانات ​جمعتها مجموعة بورصات لندن ⁠أن المستثمرين يرون احتمالاً يقارب 40% لرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على ​الودائع ⁠إلى ⁠3% بحلول مارس 2027، ارتفاعاً من احتمال بنسبة 25% الأسبوع الماضي.

وهوى ⁠سهم لوتوماتيكا 6.3% وتوقف تداوله مؤقتاً بعد إعلان شركة المراهنات الإيطالية الاستحواذ على شركة ثيرسا الإسبانية لتأسيس كيان مشترك. وتصدر قطاع الإعلام خسائر القطاعات ‌مع تراجعه 1.5%.

اليابان

وتراجعت المؤشرات اليابانية، مع ارتفاع أسعار النفط، بينما ضغط صعود عوائد السندات على أسهم النمو.

وتراجع المؤشر نيكاي 2.85% ليغلق عند 64325.64 نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.4% إلى 4081.6 نقطة، منهياً موجة مكاسب استمرت تسع جلسات.

وهوى ‌سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في قطاع ‌التكنولوجيا، 6.42%.

وهبط سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست المرتبطتين بصناعة الرقائق ‌3.4% و2.52% على الترتيب. وارتفع عائد ​السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 ⁠سنوات إلى 3.015%، مسجلاً أعلى مستوى منذ سبتمبر 1996.

وزاد عائد السندات لأجل عامين ست نقاط أساس إلى ​1.86⁠%، وهو أعلى مستوى ⁠منذ أبريل 1995، بعدما دعا عضو في مجلس إدارة بنك اليابان المركزي يميل إلى تشديد السياسة النقدية إلى تسريع وتيرة ⁠رفع أسعار الفائدة.

وتراجعت أسهم البنوك، التي تصعد عادة مع ارتفاع العوائد، إذ تراجع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 0.43%، وانخفض سهم مجموعة ‌سوميتومو ميتسوي المالية 0.54%.