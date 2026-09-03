ارتفاع المؤشرات الأمريكية.. والأنظار على سوق السندات العالمي

ووصل العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.814% أمس وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023.
كما ارتفع العائد على السندات البريطانية والألمانية والفرنسية.
الوظائف
وفيما يتعلق بأخبار الشركات، كشفت أوبر عن خطة لتسريح 10% من قوتها العاملة أو حوالي 3300 موظف وسط خطة إعادة هيكلة لخفض مستويات الإدارة.
أوروبا
واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 647.87 نقطة، وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.2%.
وبلغ عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ أبريل 2011، وأظهرت بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن أن المستثمرين يرون احتمالاً يقارب 40% لرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 3% بحلول مارس 2027، ارتفاعاً من احتمال بنسبة 25% الأسبوع الماضي.
وهوى سهم لوتوماتيكا 6.3% وتوقف تداوله مؤقتاً بعد إعلان شركة المراهنات الإيطالية الاستحواذ على شركة ثيرسا الإسبانية لتأسيس كيان مشترك. وتصدر قطاع الإعلام خسائر القطاعات مع تراجعه 1.5%.
اليابان
وتراجع المؤشر نيكاي 2.85% ليغلق عند 64325.64 نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.4% إلى 4081.6 نقطة، منهياً موجة مكاسب استمرت تسع جلسات.
وهوى سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا، 6.42%.
وهبط سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست المرتبطتين بصناعة الرقائق 3.4% و2.52% على الترتيب. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3.015%، مسجلاً أعلى مستوى منذ سبتمبر 1996.
وزاد عائد السندات لأجل عامين ست نقاط أساس إلى 1.86%، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 1995، بعدما دعا عضو في مجلس إدارة بنك اليابان المركزي يميل إلى تشديد السياسة النقدية إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة.