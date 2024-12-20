الأسهم الأوروبية تتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي في 3 أشهر

تتجه الأسهم الأوروبية نحو أسوأ أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر اليوم الجمعة، إذ أثار تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي توتر المستثمرين الذين كانوا قلقين بالفعل حيال توقعات أسعار الفائدة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة بحلول الساعة 08.12 بتوقيت جرينتش، ليسجل أدنى مستوياته في نحو شهر ويتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل سبتمبر.

وقال ترامب إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يشتري النفط والغاز الأمريكيين لتعويض العجز التجاري "الهائل" مع أكبر اقتصاد في العالم، وإلا فسيواجه رسوما جمركية.

وتراجعت جميع القطاعات الفرعية الأوروبية الرئيسية، وقادت البنوك وشركات التعدين الخسائر.

وهبط المؤشران داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بنحو واحد بالمئة.

وسجل المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني انخفاضا أقل مقارنة بنطرائه الأوروبيين، وتراجع 0.3 بالمئة.

وأظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة البريطانية ارتفعت بنسبة أضعف من المتوقع بلغت 0.2 بالمئة في نوفمبر، ما زاد من المؤشرات على تباطؤ الزخم في الاقتصاد.

وينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من اليوم سعيا للحصول على أي دلائل بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وتراجعت الأسهم الأوروبية أمس الخميس بعد أن توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة بوتيرة أقل العام المقبل وارتفاع التضخم.

وهوى سهم شركة الأدوية السويسرية إيدورسيا بنحو 41 بالمئة بعدما أعلنت عن تأخيرات في صفقة حقوق تتعلق بدواء تريفيو لارتفاع ضغط الدم، مما أثار مخاوف بشأن التمويل.