تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الهندية

تراجع مؤشر نيفتي آي.تي لأسهم شركات التكنولوجيا في الهند خلال تعاملات أمس بنسبة 1.74% بعد ارتفاعه يوم الجمعة بنسبة 3.5%.

وقاد سهم شركة خدمات الحوسبة السحابية سيلز فورس الأمريكية الارتفاع، في الوقت الذي حذرت فيه مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية من أن التوقعات لشركات الخدمات البرمجية ما زالت صعبة في ظل الاضطرابات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتزايد حدة المنافسة.

وقالت سورندرا جويال المحللة في مجموعة سيتي جروب: إن تأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع البرمجيات حقيقي من منظور الأجل المتوسط، ويمكن أن تعتمد وتيرة التأثير على عوامل متنوعة، مشيرة إلى أن «النظرة المستقبلية لقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات ما زالت صعبة، علينا توخي الحذر».

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير سيتي جروب القول: إن التوقعات لا تزال تشير إلى نمو عضوي طفيف في الإيرادات بنسبة أقل من 10% في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات.