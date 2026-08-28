مؤشر نيكاي الياباني يرتفع قبيل خطاب وورش

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة، مدعوما ​في المقام الأول بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، لكن ‌حد من ​الارتفاع تنامي المخاوف بشأن التضخم والضبابية المحيطة بالإشارات المحتملة التي قد يلمح بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وورش في خطابه في ندوة جاكسون هول. وزاد المؤشر نيكاي 0.4 بالمئة ليغلق عند 66405.56 نقطة.

وصعد سهم أدفانتست ⁠عملاقة معدات اختبار الرقائق الإلكترونية 1.9 بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر، يليه سهم شركة ريكروت للتوظيف عبر الإنترنت مرتفعا 4.9 بالمئة. وقفز سهم شركة تريند مايكرو لبرمجيات الأمان 5.9 ‌بالمئة، مسجلا أكبر مكسب من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي.

ومن بين 225 سهما على المؤشر، ارتفع 146 وتراجع ‌74 ولم يطرأ تغير يذكر على خمسة. وارتفع المؤشر ‌توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمئة إلى 4146.71 نقطة. وعلى ‌مدار الأسبوع، ارتفع نيكاي ‌0.6 بالمئة، وصعد المؤشر توبكس بنحو اثنين بالمئة.

واستمدت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية دعما ​من أداء نظيراتها في ‌وول ستريت خلال ​جلسة الليلة الماضية، بعدما ⁠ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 2.3 بالمئة أمس الخميس.

ومع ذلك، تراجعت المعنويات بسبب ارتفاع عوائد السندات وصعود أسعار النفط في ​ظل استمرار ⁠الضبابية بشأن ⁠الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات صدرت اليوم الجمعة أن الضغوط التضخمية في طوكيو تواصل الارتفاع تدريجيا، مما يعزز المبررات الداعية ⁠إلى رفع أسعار الفائدة اليابانية. ومن المقرر أن يلقي وورش كلمة في وقت لاحق من اليوم خلال الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول.

ودق ثلاثة مسؤولين في المجلس ناقوس الخطر بالفعل بشأن التضخم العنيد، لكن رئيس ‌البنك المركزي الجديد أحجم عن تقديم توجيهات مستقبلية بشأن مسار أسعار الفائدة.

وقالت ماكي ​ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية "تتبنى السوق اليابانية موقفا حذرا قبيل خطاب وورش في جاكسون هول، إذ يترقب المستثمرون ما سيقوله قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية"، وهو ما أبقى التداولات ​هادئة نسبيا.