المؤشر نيكاي الياباني يرتفع بدعم من أسهم التكنولوجيا

ارتفع ​المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة مدفوعا ‌إلى ​حد كبير بأسهم شركات التكنولوجيا، إلا أن المكاسب كانت محدودة بسبب المخاوف المتزايدة بشأن التضخم وعدم اليقين حول ما ⁠قد يلمح إليه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وورش في خطابه في جاكسون ‌هول.

وصعد المؤشر نيكاي 0.8 بالمئة إلى 66682.88 نقطة عند استراحة منتصف ‌النهار.

وارتفعت أسهم الشركات الكبرى ‌في قطاع الرقائق الإلكترونية مثل أدفانتست ‌وطوكيو إلكترون ‌بنسبة 2.1 بالمئة و1.5 بالمئة على التوالي، ​لتشكل أكبر ‌عوامل ​الدعم للمؤشر.

ومن بين 225 ⁠سهما على المؤشر، ارتفع 139 سهما وانخفض 80 سهما، بينما ​بقيت ⁠ستة ⁠أسهم دون تغيير.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة ⁠ليصل إلى 4152.88 نقطة. ويتجه المؤشر نيكاي لتحقيق مكاسب بواحد في المئة خلال الأسبوع، في حين يتجه المؤشر توبكس لارتفاع أسبوعي بنسبة ‌2.1 بالمئة.

واقتفت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية أثر ​المكاسب التي حققتها نظيراتها في وول ستريت الليلة الماضية عندما صعد المؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 2.3 ​بالمئة.