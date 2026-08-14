أسهم اليابان ترتفع إثر انحسار توقعات رفع الفائدة بأمريكا قريبا

ارتفع ​مؤشر نيكاي الياباني، اليوم الجمعة، ‌بعد ​أن قلصت بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة في المدى القريب، ما ⁠دعم شهية المخاطرة.

وصعد المؤشر نيكاي 225 القياسي 0.85 بالمئة إلى 68889.01 بحلول استراحة ‌منتصف النهار ويتجه لتحقيق مكاسب بخمسة في المئة خلال الأسبوع.

وزاد ‌المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.69 ‌بالمئة إلى 4204.99 ويتجه للإغلاق ‌عند مستوى قياسي.

وارتفعت ‌الأسهم الأمريكية الليلة الماضية بعد أن ​أظهرت البيانات أن ‌أسعار ​المنتجين لم تتغير ⁠في يوليو، ما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي ​سيبقي ⁠أسعار ⁠الفائدة دون تغيير الشهر المقبل.

وارتفع 145 سهماً من إجمالي 225 ⁠سهماً على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 77 سهماً، فيما ظل سهم واحد دون تغيير.

وكانت أكبر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية ‌على المؤشر سهم شيفت الذي قفز 6.74 ​بالمئة تلاه سهم نينتندو الذي ارتفع 6.59 بالمئة ثم سهم مجموعة سوني الذي ربح 5.35 ​بالمئة.



