قطاع الطاقة يقود مكاسب الأسهم الأوروبية

ارتفعت المؤشرات الأوروبية، الثلاثاء، ​مدعومة بمكاسب أسهم قطاع الطاقة مع استمرار ‌ارتفاع ​أسعار النفط بسبب الضبابية في الشرق الأوسط، في وقت ينتظر فيه المستثمرون صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات جديدة بشأن النمو والتضخم ومسار أسعار ⁠الفائدة.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 661.39 نقطة بحلول الساعة 0717 بتوقيت غرينتش.

وقدم ارتفاع أسعار الطاقة دعماً لأسهم النفط والغاز، ‌لكن المخاوف من أن يؤدي الاضطراب المطول في مضيق هرمز إلى تأجيج التضخم وتقويض آفاق تيسير السياسة النقدية ‌حدت من الرغبة العامة في المخاطرة.

وارتفع مؤشر ‌قطاع الطاقة 1% مع صعود أسعار ‌النفط إلى أعلى مستوى منذ ‌بداية هذا الشهر.

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شروط إيران ​لإبرام اتفاق بالمطالبة بأن ‌تدفع إيران تعويضات عن سقوط قتلى في الحروب والهجمات والاحتجاجات، في تصعيد كلامي من المرجح أن يعقد الجهود الرامية إلى إعادة ​فتح ⁠مضيق هرمز.

وانخفض ⁠مؤشر قطاع السفر والترفيه 0.7%، ما يعكس تجدد المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الوقود. وزادت أسهم قطاع التكنولوجيا ⁠0.4%.

وسيتابع المستثمرون عن كثب بيانات التوظيف في منطقة اليورو وبيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في وقت ‌لاحق من هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة. ​

ومن المقرر أيضاً صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو.

وقفز سهم ألكون 5.7% بعدما رفعت شركة أجهزة العناية بالعيون السويسرية الأمريكية توقعاتها لنتائجها ​السنوية.