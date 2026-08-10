تباين أداء المؤشرات الأوروبية والأسواق تترقب بيانات التوظيف

تباين أداء المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات ​الاثنين، بينما تترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات التوظيف في دول منطقة اليورو، إذ أبقت حالة الضبابية بشأن إعادة فتح ‌مضيق ​هرمز أسعار النفط مرتفعة، في حين يترقب المستثمرون أسبوعاً حافلاً بالبيانات الاقتصادية. وبحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش حافظ المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على مستواه عند 660.12 نقطة.

وصعد المؤشر القياسي 1.7 % خلال الأسبوع الماضي وسجل مستوى إغلاق ⁠قياسياً يوم الجمعة، بدعم من رهانات المستثمرين على خفض تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة بعد بيانات توظيف ضعيفة، إلى جانب نتائج أعمال قوية للشركات على ‌جانبي الأطلسي.

وبدأت التداولات الاثنين على هدوء مع استمرار التركيز على المخاطر الجيوسياسية. وأعلنت إيران أنها تقترب من التوصل إلى ‌اتفاق نهائي مع عُمان يحدد مسارات ملاحية جديدة ‌بينهما عبر مضيق هرمز، لكنها أكدت أن ‌على الولايات المتحدة تلبية شروط ‌أخرى قبل إعادة فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وصعد قطاع الطاقة الأوروبي 0.5%، مع ارتفاع ‌العقود الآجلة لخام ​برنت 0.6% إلى 83.98 ⁠دولاراً للبرميل، رغم أن الشحن عبر المضيق لا يزال عند مستويات منخفضة.

وتصدر قطاع التكنولوجيا المكاسب بارتفاع بنسبة 0.7%. ومن ⁠ناحية أخرى، تراجعت ⁠أسهم قطاع الإعلام 0.7%.

وستترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات التوظيف في دول منطقة اليورو وأرقام أسعار المستهلكين في ⁠الولايات المتحدة بحثاً عن مؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة. ومع اقتراب موسم إعلان النتائج من نهايته، تشير أحدث تقديرات مجموعة بورصات لندن إلى أن أرباح المؤشر ستوكس 600 للربع الثاني من المتوقع أن تقفز بنسبة تقارب ‌21%، بزيادة عن التوقعات التي كانت عند حوالي 12.5% في ​أوائل مايو.

وصعد سهم شركة كاليدونيا للتعدين 1.6% بعد أن أعلنت شركة تعدين الذهب التي تتركز أنشطتها في زيمبابوي عن زيادة 16% في أرباح الربع ​الثاني.