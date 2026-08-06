صعود المؤشرات الأوروبية بدعم نتائج شركات

ارتفعت المؤشرات الأوروبية إلى مستوى غير مسبوق ​في مستهل تداولات الخميس بدعم نتائج شركات، مع تقييم المستثمرين لآفاق توصل ‌الولايات المتحدة وإيران ​إلى اتفاق والتقدم المحرز نحو إعادة فتح مضيق هرمز، في الوقت الذي يدرسون فيه أيضاً مجموعة من نتائج أعمال الشركات.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% إلى 660 نقطة بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش. ⁠وأغلق المؤشر عند مستويات غير مسبوقة خلال الجلستين السابقتين.

وظلت نتائج الشركات محور الاهتمام الرئيسي. ‌ورفع المحللون توقعات الأرباح بشكل ‌مطرد خلال موسم إعلان النتائج وسط تقديرات بأن ترتفع أرباح المؤشر ستوكس ​600 للربع الثاني ‌بنسبة تقارب ​21%، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة ⁠بورصات لندن، مقارنة بتوقعات النمو التي كانت حوالي 12.5% في أوائل مايو.

وارتفع سهم شركة دويتشه تيليكوم ​5.5% بعد أن ⁠وسعت شركة الاتصالات الألمانية برنامج إعادة شراء أسهمها لعام 2026 بمقدار ثلاثة مليارات يورو (3.5 مليارات دولار) إلى 5 مليارات ⁠يورو. وارتفع قطاع الاتصالات الأوروبي 1.6%.

وصعد قطاع الأغذية والمشروبات 1%، مع ارتفاع سهم شركة جلانبيا 8.4% بعد نمو إيرادات مزود حلول التغذية الأيرلندي للنصف الأول من العام 7% على أساس سنوي.

وتجاهل ‌المستثمرون التراجع الذي شهدته أسهم التكنولوجيا العالمية بعد الارتفاع الأخير المدفوع بتقنيات ​الذكاء الاصطناعي. وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.1%.

وسيتابع المستثمرون في وقت لاحق من الجلسة بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بحثاً عن أي مؤشرات إضافية حول قوة ​إنفاق المستهلكين.