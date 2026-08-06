نيكاي يتراجع بضغط انخفاض أسهم التكنولوجيا

انخفض المؤشر نيكاي الياباني الخميس مع ​تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى متأثرة بالخسائر التي ‌تكبدتها نظيراتها ​في وول ستريت، ما طغى على المكاسب التي حققتها غالبية الأسهم الأخرى في ظل انخفاض أسعار النفط الخام نتيجة لتنامي الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط.

وهبط المؤشر نيكاي الذي تتمتع أسهم التكنولوجيا بثقل ⁠كبير عليه بأكثر من 2% خلال التداولات، قبل أن يقلص خسائره وينهي اليوم منخفضاً 0.9% عند 65683.26 نقطة.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر البالغ عددها ‌255، انخفض 56 سهماً، وارتفع 168 سهماً، واستقر سهم واحد. وكان قطاع التكنولوجيا الوحيد الذي سجل انخفاضاً. وتراجعت أسهم الشركات الكبرى المرتبطة ‌بالذكاء الاصطناعي بعد نزول سهم شركة إيه.إم.دي المصنعة ‌للرقائق الإلكترونية والمدرجة في الولايات المتحدة وانخفاض سهم شركة ‌سبيس إكس أمس، مع ‌عودة المخاوف بشأن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.

وخسر سهم مجموعة سوفت بنك التي ​تستثمر في شركات ‌الذكاء الاصطناعي الناشئة ​4.4%. وهوى سهم شركة ⁠طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات صناعة الرقائق 5.5%. وانخفض سهم شركة أدفانتست المصنعة لأدوات اختبار الرقائق 2.3%. وتراجع المؤشر توبكس ​الأوسع ⁠نطاقاً قليلاً بنسبة ⁠0.2%.

وقال واتارو أكياما خبير الأسهم لدى نومورا للأوراق المالية: «نظراً للتأثير الكبير لأسهم شركات أشباه الموصلات على المؤشر، ⁠بدت موجة البيع حادة في البداية، لكن المعنويات العامة في السوق لم تتدهور بشكل حاد»، مضيفاً أن التفاؤل ساد السوق الأوسع نطاقاً بسبب تراجع أسعار النفط.

وقفز المؤشر الفرعي للمنسوجات والملابس على المؤشر توبكس 5.35% ليسجل أفضل ‌أداء بين القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

ومن بين الأسهم الأبرز ​أداء على المؤشر نيكاي، قفز سهم أومرون المصنعة لمعدات الرعاية الصحية 15%، وارتفع سهم شركة كاو لمستحضرات التجميل بنحو 13%، وزاد سهم موقع التسوق الإلكتروني ميركاري بنحو ​12%.