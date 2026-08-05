صعود المؤشرات الأوروبية بدعم مكاسب شركات التعدين

ارتفعت المؤشرات الأوروبية الأربعاء، بدعم مكاسب أسهم شركات التعدين، في ​الوقت الذي يتابع فيه المستثمرون نتائج ‌أعمال الشركات ​والجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز المحاصر.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% إلى 659.29 بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت المعنويات وسط ⁠ترقب أي مؤشرات على إحراز المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تقدماً.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته أجرت «مناقشات جيدة جداً» مع إيران خلال ‌مفاوضات استمرت طوال اليوم أمس الثلاثاء، ما عزز التوقعات بانتهاء وشيك للصراع المستمر منذ 5 أشهر.

وتصدرت أسهم شركات التعدين مكاسب المؤشر بارتفاعها ‌2.4%. وجذبت نتائج الأرباح انتباه المستثمرين. ورفعت ‌شركة نوفو نورديسك توقعاتها للأرباح ‌والمبيعات على مدار العام، لكنها خيبت آمال المستثمرين الذين ركزوا ​في المقابل على ‌مبيعات أقل ​بقليل من التوقعات لحبوب ويجوفي ⁠الجديدة، وعلى تعثر تجربة سريرية لعقار كاجريسيما من الجيل الجديد لعلاج السمنة. وانخفض سهم شركة الأدوية الدنماركية ​3.5%.

وتسعى نوفو ⁠إلى استعادة المكانة من منافستها إيلاي ليلي في سوق أدوية السمنة سريع النمو. ويترقب المستثمرون أي ⁠مؤشرات على إمكانية استمرار التحسن الذي شهدته الشركة أخيراً، وعلى قدرة أقراص ويجوفي على دعم النمو على المدى الطويل.

وزاد سهم ساندوز السويسرية لتصنيع الأدوية المكافئة 7% بعد أن أعلنت ‌الشركة عن قفزة في صافي مبيعات الربع الثاني 9%.

وربح سهم ​سيمنس إنرجي 3.9% بعد أن سجلت الشركة نتائج غير مسبوقة للربع الثالث بدعم طفرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والطلب في منطقة الشرق الأوسط.