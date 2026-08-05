نيكاي يقفز 3.66% ويغلق عند أعلى مستوياته في أسبوعين

ارتفع المؤشر نيكاي أكثر من 3.66% ​ليغلق الأربعاء عند أعلى مستوى في أسبوعين، إذ قفزت ‌الأسهم المرتبطة ​بالذكاء الاصطناعي لتتبع أداء نظيراتها الأمريكية، واندفع المستثمرون لشراء الأسهم ذات التوقعات القوية.

وصعد نيكاي إلى 66300.44 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 23 يوليو، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.13% إلى 4046.17 نقطة. وأغلق المؤشران ستاندرد ⁠اند بورز 500 وداو جونز الثلاثاء عند مستويات غير مسبوقة بدعم من أحدث مجموعة من نتائج أعمال الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل كاتربيلر وبالانتير، والتي خففت من المخاوف بشأن الطلب، في حين انخفضت أسعار النفط الخام وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على أمل التوصل إلى اتفاق بشأن حرب إيران.

وارتفع سهم أدفانتست المتخصصة في تصنيع معدات اختبار ‌الرقائق الإلكترونية وسهم طوكيو إلكترون المتخصصة في تصنيع معدات الرقائق الإلكترونية ‌8.77% و3.26% على الترتيب، ليقتفيا أثر ارتفاع المؤشر ‌فيلادلفيا لأشباه الموصلات 6.6% الليلة الماضية.

وزاد مؤشر الرقائق الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي بعد انخفاضه 20.6% في يوليو.

وقفز ​سهم موراتا للتصنيع، ‌وهي شركة رائدة ​في تصنيع المكثفات الخزفية متعددة الطبقات ⁠المستخدمة لتنظيم الطاقة في خوادم الذكاء الاصطناعي، 9.82% بعد أن رفعت توقعاتها للأرباح الصافية السنوية.

وقال دايسوكي هاشيزومي المحلل لدى دايوا للأوراق المالية «بالمقارنة ​مع الماضي، ⁠رفعت المزيد من ⁠الشركات توقعاتها السنوية في الربع الأول، ما يعني أنها كانت تضع توقعات متحفظة بسبب تأثير الحرب في الشرق الأوسط».

وأضاف «سلسلة التعديلات بالرفع لتوقعات الشركات ⁠اليابانية عامل إيجابي للأسهم بشكل عام».

وارتفع سهم فانوك 4.41% بعد أن رفعت الشركة المصنعة للروبوتات توقعاتها لأرباحها الصافية السنوية.

وارتفعت أسهم البنوك، إذ صعد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ومجموعة ميزوهو المالية 2.05% و4.17% على الترتيب.

ومن الأسهم التي خالفت هذا الاتجاه، انخفض ‌سهم شركة فاست ريتيلينج، المالكة لعلامة يونيكلو التجارية، 2.33%، وتراجع أيضاً سهم شركة دايكن ​إندستريز، المصنعة لأجهزة تكييف الهواء، 6.31%، ما شكل أكبر ضغط على مؤشر نيكاي.

ومن بين أكثر من 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 65%، وانخفض 31%، وظل ​3% دون تغيير.