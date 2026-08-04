نيكاي يغلق مرتفعاً بدعم أسهم صناعة الرقائق ‌الإلكترونية

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع، الثلاثاء، ​مدعوماً بطلب قوي نسبياً على أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق ‌الإلكترونية رغم ​استمرار حذر المستثمرين من احتمال تدخل السلطات مجدداً لشراء الين.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.32 %عند 63957.53 نقطة، بعدما تذبذب بين المكاسب والخسائر. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 % إلى 3961.78 نقطة.

وارتفعت أسهم معظم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات، إذ قفز سهم شركة ⁠فوجيكورا المصنعة للكابلات والألياف الضوئية 7.88 % . كما صعد سهم كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة بنحو 6 % ، وزاد سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 3.11 %.

وقالت وزارة المالية اليابانية الاثنين ‌إن طوكيو وواشنطن نفذتا تدخلا منسقا لشراء الين، ولن تترددا في اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري "أشارت ‌السلطات أيضا إلى أنها قد تتدخل مجددا إذا استمر ‌ضعف الين، لذا لا يزال الحذر سائدا".

وسجل الدولار 157.62 ‌ين، بارتفاع 0.29 % . ويؤدي ‌ارتفاع الين إلى انخفاض قيمة الإيرادات الخارجية لكثير من كبار المصدرين اليابانيين.

وأغلق سهم تويوتا موتور منخفضا ​1.52 % بعدما ‌تراجع بما يصل إلى 3.12 ​%، وذلك بعد أن سجلت ⁠أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم تراجعا في أرباحها الفصلية للمرة الخامسة على التوالي، متأثرة بضعف المبيعات في الصين.

ورفعت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية ​السنوية بنسبة ⁠13 % لتعكس ⁠ضعف الين، كما أعلنت خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى تريليون ين، بما يعادل 4.22 % من الأسهم المتداولة.

وبشكل عام، مالت السوق ⁠إلى التراجع، إذ انخفض 129 سهما على المؤشر نيكاي مقابل ارتفاع 94 سهما، في حين استقرت أسهم شركتين.

وتصدرت شركة إن.إتش فودز لتصنيع اللحوم قائمة الخاسرين على المؤشر من حيث النسبة المئوية، بعدما هبط سهمها 8.41 %، تلتها شركة إيه.جي.سي العالمية لصناعة ‌الزجاج والكيماويات بانخفاض 7.88 %، بعدما أخفقت نتائج الشركتين في تلبية توقعات المستثمرين.

وتصدرت ياماها ​موتور المصنعة للدراجات النارية قائمة الرابحين على المؤشر، إذ قفز سهمها 13.4 % ليغلق عند أعلى مستوى في أكثر من عامين عقب إعلان نتائج أعمال قوية ورفع توقعاتها السنوية. وصعد سهم فوروكاوا إلكتريك المصنعة ​للكابلات والمكونات 11.44 %.