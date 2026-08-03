ارتفاع الأسهم الأوروبية ​بدعم صعود قطاع السفر والترفيه

سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً ​طفيفاً الاثنين مستهلة شهر أغسطس بأداء ‌قوي، بدعم صعود قطاع السفر والترفيه. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% إلى 651.88 نقطة بحلول الساعة 7:09 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت أسهم قطاع الطاقة 2% مع هبوط العقود الآجلة للنفط بنحو 5.9% بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ‌شن هجوم جديد على إيران في مسعى ‌للتوصل لاتفاق سريع لكبح طموحات طهران النووية وإعادة ‌فتح مضيق هرمز.

وصعد المؤشر ​ستوكس 600 ‌بأكثر من ​1% في يوليو⁠، إذ ساعدت نتائج الأعمال القوية في تعويض أثر المخاوف بشأن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ​الذي ⁠دفع سعر ⁠خام برنت إلى ما يزيد على 90 دولاراً للبرميل. وتعاني أوروبا بشكل خاص من ارتفاع ⁠تكاليف الطاقة بسبب اعتمادها على واردات النفط. كما ارتفع قطاع السفر والترفيه 2.1%.

وارتفع سهم بريسميان 1.5% بعد موافقتها على شراء شركة أتكور الأمريكية المصنعة للمنتجات الكهربائية مقابل 95 دولاراً للسهم نقداً، ما يعني تقييم ‌الشركة إجمالاً عند حوالي 3.8 مليارات دولار.

وانخفضت أسهم شركة أسترازينيكا ​7% بعد تقارير أفادت باحتمال اندماج عملاق الأدوية الأوروبي مع شركة بريستول مايرز سكويب التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات مع إيران ستعقد في وقت لاحق، ما عزز الآمال في تحقيق انفراجة دبلوماسية ربما تخفف من حدة ⁠ارتفاع أسعار النفط.