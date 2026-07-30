"نيكاي" يغلق مرتفعاً مدعوماً بمكاسب "أدفانتست"

صعد مؤشر "نيكاي" في ختام تداولات الخميس، مدعوماً بالمكاسب القوية لسهم شركة "أدفانتست"، ‌ما عزز ​أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق، في حين ضغطت أسهم البنوك على المؤشر توبكس الأوسع نطاقا.

وارتفع نيكاي 0.71% ليغلق عند 61867.43 نقطة، بينما تراجع توبكس 0.54% إلى 3952.5 نقطة.

وقفز سهم أدفانتست 10.85% بعدما رفعت الشركة أمس الأربعاء ⁠توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية 35%، مدفوعة بالطلب المتزايد على معدات اختبار الرقائق التي تنتجها في ظل طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وقال كازواكي شيمادا كبير المحللين لدى إيواي كوزمو ‌للأوراق المالية "بفضل التوقعات القوية للغاية التي أعلنتها أدفانتست، ارتفعت أسهم شركات أخرى مرتبطة بصناعة الرقائق".

وصعد سهم شركة طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات إنتاج ‌الرقائق 4.48%، وصعد سهم شركة كيوكسيا لصناعة شرائح ‌الذاكرة 2.92%.

وزاد سهم موراتا للتصنيع 2.97%، وهي ‌إحدى الشركات الرائدة في إنتاج المكثفات ‌الخزفية متعددة الطبقات المستخدمة في تنظيم الطاقة داخل خوادم الذكاء الاصطناعي.

وقال شيمادا إن المخاوف ​العالمية بشأن تجاوز ‌الإنفاق الضخم ​على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتيرة ⁠نمو الإيرادات تراجعت بعد أن أشارت مايكروسوفت إلى أن رهاناتها الاستثمارية الكبيرة في هذا المجال بدأت تؤتي ثمارها.

وأنهت وول ستريت جلسة التداول ​أمس على ⁠انخفاض حاد ⁠بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير، بينما واصلت أسهم شركات الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تراجعها قبيل صدور النتائج ⁠الفصلية لكل من مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز.

وسجل المؤشر ناسداك تراجعا 11% عن أعلى مستوى له والذي بلغه في يونيو.

وفي اليابان، هبط سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بأكثر من 3% لكل منهما.

وتراجع سهم ‌تويوتا موتور 3%. وهبط سهم شركة نومورا للأبحاث المتخصصة في تكامل الأنظمة 6.52​%، ليسجل أكبر خسارة بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي.

ومن بين أكثر من 1500 سهم متداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 34% وتراجع 63% ولم يطرأ تغير يذكر على 1% ​.