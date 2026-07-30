تباين أداء المؤشرات الأوروبية وسط ترقب نتائج أعمال الشركات

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الخميس مع ارتفاع عوائد سندات منطقة اليورو، واستقرت الأسهم الأوروبية، ​في ظل توخي المستثمرين الحذر جراء ‌تصاعد ​حدة التوتر في الشرق الأوسط واستمرار تقييم من نتائج أعمال الشركات. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % إلى 645.67 نقطة بحلول الساعة 0709 بتوقيت غرينتش.

وشنت الولايات المتحدة ضربات جوية جديدة على إيران الأربعاء، ما أدى إلى تصعيد ‌الحرب التي اندلعت قبل خمسة أشهر، والتي كانت قد امتدت بالفعل خارج جبهاتها الرئيسية ‌لتشمل دولاً أخرى في المنطقة.

وارتفعت أسهم قطاع ‌الطاقة 0.3%، مع تجاوز العقود ‌الآجلة لخام برنت حاجز ‌90 دولاراً للبرميل. وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المنقسم ​الأربعاء أسعار ‌الفائدة دون ​تغيير، في حين أكد ⁠رئيسه كيفن وورش التزامه الراسخ بخفض التضخم، مما أبقى الأسواق في حيرة بشأن الخطوات المقبلة.

وقفز سهم شنايدر إلكتريك 7% بعدما رفعت ⁠المجموعة الصناعية توقعاتها للعام بأكمله، وصعد سهم لوريال 2.2% بعدما سجلت شركة مستحضرات التجميل التي تتخذ من باريس مقراً مبيعات للربع الثاني فاقت التوقعات.

وسجل سهم أديداس أكبر ‌خسائر على المؤشر ستوكس 600 بعدما هبط 15% رغم ​رفع الشركة توقعاتها للمبيعات خلال العام الجاري.

وانخفض سهم إيرباص 2.3% حتى بعد الإعلان عن نتائج فصلية أقوى من المتوقع.