نيكاي يهبط لأدنى مستوى في شهرين بضغط بيع أسهم الرقائق

هبط مؤشرنيكاي الياباني إلى أدنى مستوياته منذ شهرين، بضغط عمليات بيع الأسهم المرتبطة ‌بصناعة الرقائق ​الإلكترونية قبيل إعلان نتائج أرباح شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، في حين أدى تجدد القتال في الشرق الأوسط إلى تراجع شهية المخاطرة.

وشهدت أسهم شركات تصنيع الرقائق الآسيوية تقلبات شديدة في الآونة الأخيرة، مع ظهور شكوك حول عوائد الإنفاق الضخم لشركات الذكاء الاصطناعي وسط ⁠اشتداد المنافسة الصينية.

وأغلق المؤشر الذي يمثل قطاع التكنولوجيا جزءا كبيرا من أسهمه، منخفضاً 1.49 % عند 61434.19 نقطة، بعد أن تراجع بنسبة وصلت إلى 3.07 % في وقت سابق ‌من الجلسة، مواصلا هبوطه الذي تجاوز 4% في الجلسة السابقة.

وانخفض المؤشر بنحو 15 % عن مستوى إغلاق قياسي مرتفع سجله الشهر ‌الماضي.

وقال شينجو إيدي كبير محللي الأسهم في معهد ‌إن.إل.آي للأبحاث "لم تكن هناك أحداث جديدة أثرت سلبا على ‌المعنويات؛ فالسوق تواصل ببساطة اتجاهها ‌في الآونة الأخيرة" وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.26 % إلى 3974.03 نقطة.

وهوى سهم شركة ​سكرين هولدنجز المصنعة ‌لمعدات أشباه الموصلات، 17.25 ​%، وهو أكبر انخفاض بالنسبة ⁠المئوية له منذ يناير 2020. وتراجع سهم شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة 13.85 %، ليواصل سلسلة خسائره لجلسة خامسة على ​التوالي، مما رفع ⁠خسائره خلال هذه ⁠الفترة إلى نحو 40 % .

وجاء تراجع المؤشر نيكاي بعد أن أنهى مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي الذي تشكل أسهم التكنولوجيا جزءا كبيرا ⁠من الأسهم المدرجة عليه، تداولاته بانخفاض 6% وسط تقلبات حادة، كما نزل مؤشر فيلادلفيا الأمريكي لأشباه الموصلات بنحو 4.5 % مساء الثلاثاء.

ومن المقرر أن تعلن شركتا التكنولوجيا الأمريكيتان العملاقتان مايكروسوفت وأمازون عن أرباحهما هذا الأسبوع.

وعلى الجانب الآخر، قفز سهم شركة ‌كيينس بنحو 15.42 % ، ليكون من بين الأسهم التي سجلت أكبر مكاسب من حيث ​النسبة المئوية على المؤشر نيكاي، بعد أن أعلنت الشركة المتخصصة في توفير أجهزة الاستشعار وأنظمة أتمتة المصانع عن أرباح قوية.

وارتفع سهم شركة ألعاب الفيديو كونامي 12.74 % ، وقفز سهم شركة تصنيع آلات البناء ​كوماتسو 7.63 %.