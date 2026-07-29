المؤشرات الأوروبية خضراء بدعم صعود أسهم شركات التعدين والطاقة ‌

ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء بدعم صعود أسهم شركات التعدين والطاقة، ‌في ​حين يتابع المستثمرون التطورات في الشرق الأوسط مع انتظار إعلان نتائج شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.35% إلى 648.54 نقطة بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش.

وكانت القطاعات ⁠المرتبطة بالسلع الأساسية هي الأكثر ارتفاعاً من حيث النسبة المئوية، وزاد قطاع التعدين 1.5%. وقفز سهم شركة جلينكور 4% بعد أن ‌ارتفع إنتاجها من النحاس في النصف الأول من العام 15%. وكسب قطاع الطاقة 1.6% مع ارتفاع ‌العقود الآجلة لخام برنت 3% إلى ما ‌يزيد على 86 دولاراً للبرميل بعد ‌ضربات مشتركة شنتها الولايات المتحدة ‌والسعودية في العراق تنذر بتصعيد الصراع الدائر بين الولايات المتحدة ​وإيران.

ومع دخول ‌موسم إعلان ​نتائج الشركات في أوروبا مرحلة ⁠الذروة، انقسم اهتمام المستثمرين بين نتائج الشركات وإشارات الاقتصاد الكلي. وصعدت أسهم شركات السلع الشخصية والمنزلية 1.2%، مدعومة بقفزة ⁠سهم ⁠شركة كيرينج الفرنسية للسلع الفاخرة 10.7% بعد أن سجلت مبيعات علامتها التجارية الرائدة جوتشي في الربع ⁠الثاني انخفاضاً أقل من المتوقع. وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا 0.4% بعد أن حققت شركة إس.كيه هاينكس الكورية الجنوبية لصناعة الرقائق الإلكترونية نتائج فصلية قوية، لكنها لم ترق إلى مستوى توقعات المستثمرين ‌ما زاد من مخاوف السوق بشأن تباطؤ إنفاق الشركات الكبرى ​على الذكاء الاصطناعي. كما ستتجه الأنظار إلى بيان السياسة النقدية من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش بحثاً عن أي تلميحات بشأن الخطوة التالية المحتملة ​للبنك المركزي الأمريكي.