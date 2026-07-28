صعود المؤشرات الأوروبية بدعم نتائج شركات السلع الفاخرة

ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الثلاثاء بدعم من نتائج شركات السلع الفاخرة، واتسم أداء الأسهم الأوروبية بالهدوء ​بعدما عوضت مكاسب مدفوعة بنتائج أعمال قطاعي ‌السلع الفاخرة ​والاستهلاكية إثر موجة بيع عالمية لأسهم شركات التكنولوجيا. وحافظ المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على مستواه عند 645.32 نقطة حتى الساعة 0703 بتوقيت جرينتش.

وتصدرت أسهم قطاع التكنولوجيا الخسائر بانخفاضها 0.8% لتواصل الهبوط بعد تراجع القطاع ⁠بنحو 2% في الجلسة السابقة. وتأثرت معنويات المستثمرين بتقرير نشره موقع (ذي إنفورميشن) أمس الاثنين وجاء فيه أن الصين بدأت تصنيع آلات طباعة حجرية بتقنية مطورة ‌محلياً للأشعة فوق البنفسجية العميقة، وهي تقنية رئيسية في صناعة الرقائق الإلكترونية تهيمن عليها شركة (إيه.إس.إم.إل) الهولندية لصناعة المعدات منذ ‌فترة طويلة. وأدى التقرير إلى موجة بيع لأسهم ‌شركات أشباه الموصلات، وأغلقت شركات تصنيع الرقائق الأمريكية ‌على انخفاض خلال الليل، ‌وتراجعت نظيراتها الآسيوية اليوم الثلاثاء. ونزل سهم شركة (إيه.إس.إم.إل) 2% في بداية ​التداولات الأوروبية الثلاثاء.

وعلى عكس ​المزاج العام المتسم بالهدوء، ارتفع ⁠قطاع السلع الشخصية والمنزلية 1.8%.

وقفز سهم شركة يونيليفر 5.3% بعد أن فاقت مجموعة السلع الاستهلاكية توقعات ​نمو ⁠المبيعات في ⁠الربع الثاني، مدعومة بارتفاع حجم المبيعات والأسعار. وزاد سهم (إل.في.إم.إتش) 2.5% بعد أن أعلنت مجموعة السلع الفاخرة ارتفاع مبيعاتها في ⁠الربع الثاني 3%، بدعم من الطلب القوي من المتسوقين الأمريكيين.

وصعد سهم مرسيدس-بنز 3.3% بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية الفاخرة ارتفاع أرباحها التشغيلية في الربع الثاني 22%، لكنها حذرت من ‌ضعف أعمالها الأساسية في قطاع السيارات.

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى نتائج أعمال ​الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات على استمرار الانتعاش المدفوع بالذكاء الاصطناعي في السوق. وسيعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قراره بشأن السياسة النقدية ​الأربعاء.