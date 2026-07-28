نيكاي يتراجع 4% ويسجل أدنى مستوى إغلاق في شهرين

انخفض المؤشر نيكاي الياباني 4% تقريباً اليوم الثلاثاء ​ليسجل أدنى مستوى إغلاق في أكثر من شهرين، مع هبوط ‌أسهم الشركات ​المرتبطة بالرقائق الإلكترونية على غرار نظيراتها الأمريكية قبل إعلان نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى.

وتراجع نيكاي 3.95% إلى 62364.92 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 21 مايو. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.52% إلى 3963.59 نقطة.

وقال كوجي تودا الخبير المالي لدى ريسونا لإدارة الأصول: «انخفض المؤشر ⁠نيكاي بسبب موجة بيع مكثفة لأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لكن هذا ليس له علاقة بالعوامل الأساسية لآفاق الاقتصاد الياباني».

وأضاف: «بمجرد أن يرى المستثمرون آفاقاً قوية لشركات التكنولوجيا الكبرى في اليابان والولايات المتحدة في وقت ‌لاحق من الأسبوع، سيعاودون شراء الأسهم». وخسر سهم إنفيديا 4.9% الليلة الماضية. ونزل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 2.2% مع استمرار موجة البيع الأحدث.

وانخفض المؤشر ‌21% عن أعلى مستوى له عند الإغلاق ‌في 22 يونيو، لكنه ارتفع 63% في عام 2026. وهبط ‌المؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية ‌بأكثر من 10% الثلاثاء. وتأثرت تحركات المؤشر نيكاي بشكل كبير بالمؤشر كوسبي، الذي يغلب عليه ​قطاع التكنولوجيا، ومؤشر فيلادلفيا ‌لأشباه الموصلات في الولايات ​المتحدة.

وتراجع سهم كيوكسيا لتصنيع رقائق ⁠الذاكرة 18.33% بالحد الأدنى اليومي إلى 44550 نقطة. وانخفض سهما أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق وطوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق بأكثر من 10% ​لكل منهما.

وانخفض ⁠المؤشر نيكاي بأكثر ⁠من 14% منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له في منتصف يونيو مع تأثر أسهم الشركات المحلية المرتبطة برقائق الذاكرة سلباً بالمخاوف ⁠بشأن الإنفاق المكثف لشركات التكنولوجيا العالمية على الذكاء الاصطناعي.

وحوّل المستثمرون أموالهم إلى أسهم القيمة، مثل أسهم البنوك، التي كانت تشهد ارتفاعاً على خلفية التوقعات بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر.

وتراجعت أسهم البنوك اليوم الثلاثاء، وانخفض سهما مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية ومجموعة سوميتومو ‌ميتسوي المالية بأكثر من 3% لكل منهما. وارتفعت أسهم شركات التجزئة مع صعود سهمي (بان باسيفيك إنترناشونال ​هولدنجز) و(سيفن اند آي هولدنجز) بأكثر من 3% لكل منهما.

وزاد سهم نينتندو لألعاب الفيديو 3.07%. ومن بين أكثر من 1500 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 30%، وانخفض 67%، واستقر 1%.