صعود المؤشرات الأوروبية وسط ترقب نتائج شركات التكنولوجيا

ارتفعت المؤشرات الأوروبية بنسبة ​تقارب 1% في تداولات الاثنين، إذ أدى ‌تعليق القتال ​بين الولايات المتحدة وإيران مطلع الأسبوع إلى انخفاض أسعار النفط وتعزيز الإقبال على المخاطرة، في وقت يترقب فيه المستثمرون إعلان نتائج شركات أمريكية كبرى للتكنولوجيا. وارتفع المؤشر ستوكس 600 ⁠الأوروبي 0.8% إلى 649.34 نقطة بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز: إن إيران ستوقف هجماتها ما دامت الولايات ‌المتحدة تفعل ذلك، بعد أن أوقفت واشنطن حملتها الجوية وسط مخاوف من استنفاد ترسانتها.

وانخفضت العقود ‌الآجلة لخام برنت 6% لتصل ‌إلى حوالي 90 دولاراً للبرميل، وتراجع المؤشر ‌الفرعي لقطاع الطاقة 2%، ليلحق بقطاع المرافق ويكونا القطاعين الوحيدين المتراجعين على المؤشر ستوكس ​600.

وتصدر قطاعا ‌السياحة والسفر ​والترفيه المكاسب، إذ ارتفعا ⁠2.4%، بعد أن عزز انخفاض أسعار النفط التوقعات بالنسبة لشركات الطيران. وارتفعت أسهم لوفتهانزا ​وآي.إيه.جي ⁠3.7% لكل منهما، وزاد سهم رايان إير 3.4%.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع النتائج الفصلية لشركات أمريكية كبرى ⁠للتكنولوجيا، بما في ذلك مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز وأمازون دوت كوم وأبل، بحثاً عن مؤشرات على ما إذا كان هناك مجال إضافي لمكاسب مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

وستشهد أوروبا أيضاً موجة ‌من إعلان النتائج المالية لأعمال الشركات. وزاد سهم فودافون 3.7% ​بعد أن رفعت شركة الاتصالات توقعاتها عقب صفقة سفاري كوم، وأعلنت أنها تتوقع تحقيق نتائج عند أعلى حد من النطاق التقديري المعدل.