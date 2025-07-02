6 % ارتفاعاً في يونيو.. 44.4 ألف حساب جديد للمستثمرين بسوق دبي في 6 أشهر

عزز سوق دبي المالي جاذبيته الاستثمارية مضيفاً نحو 44.4 ألف حساب جديد خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، بفضل تنوع الخيارات الاستثمارية، ومكاسب الشركات والمؤسسات القوية، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأضافت شركات الوساطة في سوق دبي 44 ألفاً و376 حساباً جديداً للمستثمرين من أول يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ50 ألفاً و802 حساب خلال الفترة نفسها من عام 2024.

ووفق رصد لـ«البيان»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة بواقع 6889 حساباً في يناير، و6846 حساباً في فبراير، و5923 حساباً في مارس، و7384 حساباً في أبريل، و10745 حساباً في مايو، و6589 حساباً في يونيو الماضي، الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً على أساس سنوي بنحو 5.9% مقارنة بنحو 6223 حساباً جديداً في يونيو 2024.

واستحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، بواقع 17539 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 7478 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» 4670 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 4424 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» 2558 حساباً، و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 2034 حساباً، يليه «الدولية للأوراق المالية» 1636 حساباً.

في سياق متصل، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 27 شركة حالياً، نحو 3.4 ملايين صفقة خلال 6 أشهر، على نحو 61.96 مليار سهم بقيمة ناهزت 170.2 مليار درهم.

وتصدرت المجموعة المالية «هيرميس الإمارات» شركات الوساطة العاملة في سوق دبي بقيمة تداول بلغت نحو 7.1 مليارات درهم خلال شهر يونيو 2025، وهو ما يمثل 22.9% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في سوق دبي خلال الشهر نفسه.

وجاء في المركز الثاني «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بقيمة تداول بلغت 3.9 مليارات درهم وبنسبة 12.7% من إجمالي التداول.

يشار إلى أن إجمالي قيمة التداولات في سوق دبي بلغ 31 مليار درهم خلال شهر يونيو الماضي، وتم من خلال 27 شركة وساطة.

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