سوق دبي ضمن الأفضل خليجياً منذ مطلع 2025 بارتفاع 2.9 %

حقق سوق دبي المالي أداء قوياً منذ بداية عام 2025، ليأتي ضمن الأفضل على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني والمكاسب القوية للأسهم القيادية المدرجة، وزيادة الطلب من جانب المؤسسات والمستثمرين الدوليين، إلى جانب بدء موسم إعلان الأرباح القياسية للشركات والبنوك عن الربع الأول من العام الجاري.

وأظهر رصد «البيان» صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.88% منذ بداية 2025، ليقفز من 5158.67 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، وصولاً إلى 5307.15 نقاط في آخر جلسات أبريل، ليربح رأسماله السوقي 21.5 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 906.9 مليارات درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 928.35 مليار درهم بآخر جلسات أبريل 2025.

وخلال 4 أشهر، ارتفعت بورصة الكويت 9.12%، وسوق دبي 2.88%، وسوق أبوظبي 1.22%، مقابل تراجع بورصات السعودية 3.36%، والبحرين 3.7%، ومسقط 5.76%، وقطر 1.05%.

ومنذ بداية 2025، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 1.9 مليار درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 23 مليار درهم مقابل مبيعات 21.1 مليار درهم. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.22% منذ بداية تداولات العام الجاري ليغلق عند 9534.33 نقطة. وعلى المستوى الشهري، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 4.14% إلى 5307.15 نقاط، ليتصدر ارتفاعات البورصات الخليجية خلال أبريل، فيما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.77% إلى 9534.33 نقطة.

سوق دبي

وعلى مستوى الأداء اليومي، واصل سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، إذ ارتفع مؤشر السوق بنسبة 1.26% أو ما يعادل 65.85 نقطة، وهي أعلى وتيرة صعود يومية في أسبوع، محلقاً عند 5307.15 نقاط، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 5 مارس الماضي، ليربح السوق 6 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقارات والصناعة. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 922.37 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 928.35 مليار درهم أمس.

وقفز سهما «دبي التجاري» و«بي إتش إم كابيتال» بالحد الأقصى عند 9.17 دراهم و1.55 درهم على التوالي، ليقودا ارتفاعات 20 سهماً بسوق دبي، واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 180.8 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 89.7 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» مستقطباً 88.6 مليون درهم صاعداً 3.09% مغلقاً عند 13.35 درهماً.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم الإمارات دبي الوطني 0.73%، ودبي الإسلامي 0.8%، وارتفعت أسهم الوطنية الدولية القابضة 10.84%، والمزايا القابضة 5.8%، وطلبات 1.44%. في المقابل، تراجعت أسهم يونيكاي للأغذية 9.64%، وديبا 5.88%، والأسمنت الوطنية 5.44%، والإثمار القابضة 3.08%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 55.7 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 356.5 مليون درهم مقابل مبيعات 300.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.07% إلى 9534.33 نقطة، ليربح السوق 4 مليارات درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 192.6 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 184.25 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 127.4 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم مجموعة أرام 6.6%، وإي سفن- أذونات 6.08%، والخليج اﻻستثمارية 5.26%، وأدنوك للإمداد 4.75%.

المكاسب والسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي 10 مليارات درهم أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.849 تريليونات درهم أول من أمس إلى 3.859 تريليونات درهم أمس، موزعة بواقع 2.931 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و928.35 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 2.4 مليار درهم، موزعة بواقع 1.73 مليار درهم في سوق أبوظبي، و705.9 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على 625.8 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 39.9 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى أداء البورصات العربية، أمس، صعدت بورصات الكويت 0.78%، وقطر 1.3%، ومسقط 0.43%، والبحرين 0.50%، فيما تراجع «تاسي» السعودي 0.64%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.26%.