المؤشرات اليابانية خضراء بدعم أداء البنوك و شركات التكنولوجيا

ارتفعت المؤشرات اليابانية خلال تداولات الخميس، بدعم من أداء البنوك و شركات التكنولوجيا ،و أغلق المؤشر نيكاي على ارتفاع ، ​إذ اقتفت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية أثر نظيراتها الأمريكية التي ‌صعدت خلال ​الليل، إلا أن التوقعات برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من جانب بنك اليابان المركزي حدّت من المكاسب.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.46 % ليصل إلى 66422.6 نقطة، كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 % ليصل إلى 4053.88 نقطة.

وخلال الليل، ارتفع مؤشر فيلادلفيا ⁠لأسهم شركات أشباه الموصلات 0.4 % . وأعلنت شركة ألفابت أنها تتوقع إنفاق ما بين 195 مليار دولار و205 مليارات دولار على النفقات الرأسمالية، مقارنة بالخطة السابقة بإنفاق ما بين 180 و190 مليار ‌دولار لهذا العام.

وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في توكاي طوكيو إنتيليجينس لابوراتوري "تحسنت المعنويات بعد أن رفعت شركة ألفابت توقعاتها للاستثمارات وارتفعت أسهم شركات الرقائق الأمريكية ‌بشكل طفيف.

وأضاف " أثرت التوقعات بأن بنك ‌اليابان المركزي قد يرفع أسعار الفائدة مبكرا سلبا على المعنويات. حتى ‌الآن، حاول البنك المركزي دعم ‌الاقتصاد مع رفع أسعار الفائدة، لكن هذا الموقف قد يتغير، وهو ما يمثل عاملا سلبيا ​للأسهم التي يقودها ‌الطلب المحلي".

وفي اليابان، ارتفعت ​أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، ⁠حيث قفز سهم أدفانتست 4.11 % . وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع التكنولوجيا 3.77 % .

أما سهم شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق ​الذاكرة، ⁠فقد تخلى عن مكاسبه ⁠المبكرة لينهي التداول على انخفاض 3.72 %. كما تراجع سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات صناعة الرقائق لتنهي التداول بانخفاض بنسبة 0.02 %.

وارتفعت أسهم البنوك ⁠بالتوازي مع عوائد السندات الحكومية اليابانية، التي ارتفعت على خلفية التوقعات برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر.

وزادت أسهم مجموعة ميزوهو المالية 2.78 %. كما ارتفعت أسهم كل من مجموعة سوميتومو ميتسوي ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه الماليتين بأكثر من 2% لكل منهما.

وانخفضت أسهم قطاع ‌التجزئة، التي تعتمد على الطلب المحلي، إذ تراجعت أسهم تاكاشيمايا 6.14 %لتصبح أكبر ​الخاسرين من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي. كما تراجعت أسهم إيسيتان ميتسوكوشي القابضة بنسبة 4.65 %.

ومن بين حوالي 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 44 %، وانخفض 53 %، ​وظل 2% من الأسهم ‌دون تغيير.