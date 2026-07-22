تباين أداء المؤشرات اليابانية مع صعود أسهم التكنولوجيا وتراجع الين

تباين أداء المؤشرات اليابانية خلال تداولات الأربعاء ، حيث ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا قبيل صدور نتائج ‌مرتقبة بشدة، ​بينما أثر ارتفاع أسعار النفط وتراجع الين سلبا على السوق بشكل عام.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.45 % ليغلق عند 4033.13 نقطة. وزاد المؤشر نيكاي 225 بنسبة وصلت إلى 2.05 % قبل أن يفقد زخمه خلال جلسة ⁠ما بعد الظهر، ليغلق منخفضا 0.18 % عند 66115.60 نقطة.

وقفز مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 5.2 % خلال الليل رغم تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وما صاحبه من ارتفاع ‌أسعار النفط، وإعلان الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية جديدة.

وقالت ماكي ساوادا، محللة الأسهم لدى نومورا للأوراق المالية، إن المستثمرين يترقبون ‌نتائج شركات كبرى في قطاع التكنولوجيا لمعرفة كيفية تعاملها ‌مع ارتفاع التكاليف، في الوقت الذي يسترشدون فيه بأداء ‌المؤشر كوسبي الكوري الجنوبي ‌الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا.

وأضافت ساوادا "إذا جاءت اتجاهات الأرباح مرضية، فقد تبدد هذه المخاوف وتكون ​بمثابة حافز لارتفاع ‌أسعار الأسهم".

وتابعت "تلقي ​المخاوف بشأن تأثير ارتفاع التكاليف ⁠على نتائج الشركات، والناجمة عن أسباب منها ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط الخام، بظلالها على سوق الأسهم ككل".

وانخفضت العملة اليابانية إلى ​أدنى ⁠مستوياتها في 40 ⁠عاما عند 163.24 ين للدولار، الأمر الذي أربك الأسواق المحلية، في حين أشارت بيانات حكومية إلى أن واردات اليابان قفزت إلى ⁠مستوى قياسي مرتفع في يونيو وسط تراجع قيمة العملة وارتفاع أسعار النفط.

وقادت شركات التوريد لقطاع التكنولوجيا ومصنعو الرقائق مكاسب المؤشر نيكاي، الذي شهد ارتفاع 122 سهما مقابل انخفاض 102 سهم.

وقفز سهم ميتسوي كينزوكو 7.38 % ليقود ‌قائمة الارتفاعات على المؤشر، تلاه سهم شركة تايو يودن الذي صعد 6.73 % ​وسهم كيوكسيا هولدينجز الذي تقدم 5.26 %.

وكانت أكبر الخسائر في القطاع الاستهلاكي، إذ تراجع سهم جيه.فرونت ريتيلينج 5.75 %، يليه سهم شيسيدو بانخفاض قدره 5.38 %، وسهم تاكاشيمايا الذي نزل ​4.91 %.