تراجع المؤشرات الأوروبية بضغط نزول أسهم شركات ‌التكنولوجيا

تراجعت المؤشرات الأوروبية ​قليلاً في مستهل جلسة الأربعاء، متأثرة بانخفاض أسهم شركات ‌التكنولوجيا ​في ظل حالة من الحذر تسود قبل إعلان نتائج شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، بينما لا يزال المستثمرون يراقبون تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وتراجع ⁠المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% إلى 641.12 نقطة بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش.

ويترقب المستثمرون نتائج شركتي ألفابت وتسلا ‌بحثاً عن أي مؤشرات على ما إذا كانت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء ‌الاصطناعي لا يزال أمامها مجال للمزيد من ‌الصعود.

وهبطت أسهم شركات التكنولوجيا المدرجة ‌على المؤشر ستوكس ‌1.7%، ونزل سهم سويتك 2.3% وسهم أيكسترون ​2.6%.

وفي ‌الوقت ​نفسه، ارتفع سعر خام ⁠برنت قليلاً بعد أن عادت 3 ناقلات تحمل نفطاً سعودياً كانت متجهة إلى ​آسيا ⁠من ⁠البحر الأحمر بعد تهديدات من جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، ما أثار مخاوف ⁠بشأن تعرض الإمدادات لمزيد من الاضطرابات.

وربح قطاع الطاقة 0.4%.

ونزل سهم بنك سانتاندر الإسباني 1.3% رغم الإعلان عن ارتفاع صافي أرباحه الأساسية ‌للربع الثاني 17%.

وقفز سهم شركة هياب الفنلندية ​لتصنيع معدات مناولة الأحمال بأكثر من 10% ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد زيادة الطلبيات في الربع الثاني.