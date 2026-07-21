صعود المؤشرات الأوروبية ​بدعم تراجع ‌أسعار ​النفط

ارتفعت المؤشرات الأوروبية ​بشكل طفيف في افتتاح تداولات الثلاثاء مع تراجع ‌أسعار ​النفط على خلفية تقارير بشأن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، في حين يقيّم المستثمرون مجموعة جديدة من أرباح الشركات. وارتفع المؤشر ستوكس ⁠600 الأوروبي 0.3% إلى 641.39 نقطة بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش. وتراجعت أسعار النفط متخلية عن أعلى ‌مستوياتها في شهر واحد بعد تقارير عن جهود دبلوماسية بين الولايات المتحدة ‌وإيران، إلا أن المخاوف إزاء انقطاع ‌إمدادات الطاقة حدت من الخسائر. ‌وأعلن الحوثيون في اليمن، ‌المتحالفون مع إيران، أمس الاثنين فرض حصار بحري ​على السعودية.

وسيركز ‌الاهتمام هذا ​الأسبوع على نتائج ⁠شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ألفابت الأمريكية، بحثاً عن مؤشرات حول استدامة الطلب المرتبط ​بالذكاء ⁠الاصطناعي ⁠وما إذا كانت التقييمات المرتفعة منطقية. وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا 1.4%. كما صعدت ⁠أسهم شركات التعدين 1.4% على أثر ارتفاع طفيف في أسعار النحاس والذهب.

ومع ذلك، تحول تركيز المستثمرين إلى النتائج الفصلية في أوروبا لتقييم ‌تأثير الصراع على الشركات. وانخفضت أسهم جوليوس باير ​2% على الرغم من إعلان البنك السويسري عن تدفقات صافية جديدة للأموال في النصف الأول من العام أقوى ​من المتوقع.