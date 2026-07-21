الأسهم العالمية تحت تأثير التكنولوجيا وتوترات المنطقة

افتتحت الأسهم العالمية تعاملات الأسبوع على أداء متباين، مع عودة الزخم إلى أسهم شركات الرقائق في وول ستريت، مقابل ضغوط على الأسواق الأوروبية والآسيوية بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج كبرى شركات التكنولوجيا.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت المؤشرات الرئيسية عند الافتتاح، إذ صعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.42% إلى 7489 نقطة، وقفز ناسداك المجمع بنحو 0.79% إلى 25720 نقطة، بينما سجل داو جونز ارتفاعاً محدوداً بنسبة 0.02%.

وفي أوروبا، تراجعت الأسهم مع تصاعد المخاوف بشأن التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، إذ انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2%.

وارتفعت أسهم قطاع الطاقة بنحو 1.4% مع تجاوز خام برنت مستوى 90 دولاراً للبرميل. أما الأسواق الآسيوية، فسجلت أداءً متبايناً، حيث تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنحو 4.9%، وأغلقت السوق اليابانية أبوابها، أمس، بسبب عطلة رسمية.