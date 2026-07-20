تراجع المؤشرات الأوروبية بضغط ارتفاع أسعار النفط

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات ، الاثنين إذ أدى التصعيد بين ‌الولايات ​المتحدة وإيران في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط مما أثار مخاوف بشأن التضخم قبل موسم جديد لإعلان النتائج المالية للشركات. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 ⁠% إلى 640.45 نقطة بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش.

ودخلت الضربات الأمريكية الأحدث على إيران يومها التاسع، وتزايدت المخاطر التي تهدد ‌الملاحة عبر مضيق هرمز بعد ورود تقارير عن تعطل ناقلتي نفط، مما أدى ‌إلى ارتفاع أسعار خام برنت إلى ‌أكثر من 90 دولارا للبرميل لأول مرة ‌منذ شهر.

وزاد المؤشر ‌الفرعي لأسهم شركات الطاقة 1.4 % لكن المؤشر الفرعي لأسهم ​شركات السفر ‌والسياحة هبط ​1.3 %. وتصدر ⁠سهم رايان إير الخسائر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إذ هوى 4.6 % بعد أن ​أعلنت ⁠شركة الطيران ⁠منخفض التكلفة تسجيل هبوط بنسبة 34 % في أرباح الربع الأول بضغط من ارتفاع ⁠تكلفة الوقود وهبوط أسعار التذاكر. وصعد المؤشر الفرعي لأسهم شركات التكنولوجيا 0.4 % ، قبل إعلان أرباح شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى والتي ربما تعطي دفعة جديدة لارتفاع ملحوظ مدفوع ‌بالذكاء الاصطناعي.

وسينصب التركيز أيضا على اجتماع البنك المركزي الأوروبي ​في وقت لاحق من هذا الأسبوع، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير.