صعود المؤشرات اليابانية بدعم انتعاش شركات التكنولوجيا

ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الثلاثاء بدعم انتعاش شركات التكنولوجيا.

ارتفع المؤشر نيكاي ،مدعوما ​بعمليات شراء في وقت انخفاض الأسهم والزخم الإيجابي القادم ‌من ​سوق كوريا الجنوبية التي تهيمن عليها شركات التكنولوجيا. وصعد نيكاي 0.74 % إلى 67743.50 نقطة عند الإغلاق، إذ قلب مساره بعد تراجع سابق 1.45 % . وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.79 % ليسجل 4038.98 نقطة. وانخفضت الأسهم بشكل عام ⁠في الصباح، متأثرة بانخفاض السوق الأمريكية خلال الليل بعد أن تسبب تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران في ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد.

وتحول اتجته نيكاي إلى ‌الصعود في فترة ما بعد الظهر بالتزامن مع انتعاش المؤشر كوسبي الكوري الجنوبي في ظل تعزز علاقة الترابط بين السوقين في ‌الآونة الأخيرة.

وقالت ماكي ساوادا محللة الأسهم لدى ‌نومورا للأوراق المالية "نشهد بعض عمليات الشراء عند الانخفاض".

وظلت ‌سياسة البنك المركزي محط ‌اهتمام بعد أن حذر خبير الاقتصاد الكبير لدى بنك الاحتياطي النيوزيلندي بول كونواي ​من أن ارتفاع تكاليف ‌النفط يهدد باستمرار ​التضخم، مما يعزز المؤشرات ⁠على اتجاه الاقتصادات الكبرى للمزيد من التشديد النقدي.

وزاد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية، أكبر مجموعة مصرفية في اليابان، 1.67 % إلى ​أعلى ⁠مستوى له على ⁠الإطلاق، مما يجعلها هي الأكبر في السوق المحلية من حيث القيمة السوقية.

وأضافت ساوادا "مع ارتفاع أسعار الفائدة، هناك توقعات بأن تتحسن ⁠هوامش صافي الفائدة للبنوك إلى حد ما، مما يؤدي إلى مكاسب للقطاع المصرفي".

وكان اتجاه السوق إيجابيا بشكل كبير، وارتفعت 176 سهما مدرجة على المؤشر نيكاي، وانخفض 47 سهما، واستقر سهمان.

وصعد سهم شيسيدو 5.11 % وكان من ‌أكبر الرابحين، يليه سهم كاواساكي كيسين كايشا الذي ارتفع 4.73 % ، ثم سهم توكيياما الذي ​زاد 4.17 %.

أما أكبر الخاسرين فكان سهم شركة ياسكاوا إلكتريك الذي انخفض 8.98 % ، يليه سهم باناسونيك هولدنجز الذي تراجع 5.57 % ، ثم سهم توبان هولدنجز الذي خسر ​4.64 %.