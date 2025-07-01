أسهم أوروبا تصعد مع ترقب محادثات التجارة

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف اليوم الثلاثاء بينما واصلت الضبابية بشأن اتفاقيات التجارة في التأثير سلباً على ثقة المستثمرين.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 542.42 نقطة.

ومع اقتراب الموعد النهائي في التاسع من يوليو للتوصل إلى اتفاقيات مع الولايات المتحدة، أبقت الضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها على النمو العالمي المستثمرين في حالة من التوتر.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين عن خيبة أمله في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة واليابان، في حين حذر وزير الخزانة سكوت بيسنت من إمكانية تطبيق رسوم جمركية أعلى بكثير على الدول رغم المفاوضات الجارية بنية حسنة.

وذكرت وكالة بلومبرج أمس أن الاتحاد الأوروبي منفتح على اتفاق يفرض رسوماً جمركية شاملة بنسبة 10 بالمئة على العديد من صادراته، إلا أن التكتل يسعى للحصول على التزامات أمريكية بخفض الرسوم على بعض القطاعات الرئيسية.

وسيجري المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي مفاوضات هذا الأسبوع في واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية أعلى.

تصدرت أسهم شركات المرافق الأوروبية مكاسب القطاعات، إذ ارتفعت 0.9 بالمئة بينما انخفضت أسهم شركات الإعلام 0.6 بالمئة.

وستشارك رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اليوم الثلاثاء في منتدى البنك في البرتغال إلى جانب العديد من رؤساء البنوك المركزية، ومن بينهم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وقالت لاجارد أمس الاثنين إن حالة الضبابية ستظل سمة رئيسية للاقتصاد العالمي.

وأعلنت شركة رينو أنها ستسجل خسارة تبلغ حوالي 9.5 مليارات يورو (11.2 مليار دولار) في حصتها في شركة نيسان موتور في النصف الأول من العام الجاري. وانخفض سهم شركة صناعة السيارات الفرنسية 1.2%.