تراجع المؤشر نيكاي الياباني مقتفياً أثر السوق الأمريكي

انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس بنسبة 1.5 بالمئة متأثرا بهبوط حاد في أسهم وول ستريت الليلة الماضية.

وجاء التراجع أيضا وسط حذر المستثمرين قبل قرار السياسة النقدية من بنك اليابان في وقت لاحق الخميس.

ويتوقع كثير من المحللين أن يتخلى المسؤولون عن رفع أسعار الفائدة هذه المرة بعد تقارير إعلامية حديثة من رويترز ومنافذ إخبارية أخرى.

وقال تاباس ستريكلاند، رئيس قسم اقتصاد السوق في بنك أستراليا الوطني، الذي يتوقع ارتفاعا بمقدار ربع نقطة مئوية في يناير "بقدر ما تدعم البيانات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، فمن الواضح أن البنك يفضل الانتظار لفترة أطول قليلا".

وانخفض نيكاي 1.5 بالمئة إلى 38487.32 نقطة في الساعة 00.10 بتوقيت غرينتش، في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3 بالمئة.

وقادت أسهم التكنولوجيا التراجع على مؤشر نيكاي، مع انخفاض سهم أدفانتست 3.9 بالمئة، وخسارة طوكيو إلكترون 2.9 بالمئة، وهبوط سهم مجموعة سوفت بنك الاستثمارية الناشئة 4.3 بالمئة.