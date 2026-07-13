تباين أداء المؤشرات الأوروبية وسط ترقب نتائج الشركات

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الإثنين حيث بدأت أغلب الأسهم الأوروبية ​على انخفاض، بعد الخسائر الحادة ‌التي تكبدتها ​الأسبوع الماضي بعدما أدى تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران إلى دفع طهران لإغلاق مضيق هرمز، ما أثار قلق المستثمرين.

ويترقب ‌المستثمرون كذلك ​موسم إعلان نتائج الأعمال، ⁠بحثاً عن مؤشرات على قدرة نتائج الشركات على دعم الأسهم، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا الذي ​يواجه ⁠خطر التقييمات ⁠المبالغ فيها.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% إلى 639.29 نقطة بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل الجمعة أكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر أبريل.

وأعاد التصعيد الأحدث ‌في الصراع طرح تساؤلات بشأن جدوى الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران الشهر الماضي، ‌والذي استهدف استئناف حركة الملاحة عبر مضيق ‌هرمز وتهيئة الأجواء لمزيد من المفاوضات.

وارتفعت أسعار ‌النفط بأكثر من 4%، ما عزز مكاسب أسهم قطاع الطاقة على المؤشر لترتفع ​1.6%.

وتعرض قطاع التكنولوجيا إلى ضغوط الاثنين، إذ تراجع 1.2% مقتفياً أثر خسائر ⁠أسهم شركات التكنولوجيا في آسيا، عقب الإدراج الأولي لأسهم شركة إس.كيه هاينكس الكورية الجنوبية في بورصة ناسداك الجمعة.

وقفز سهم الشركة، التي تعتبر أكبر منتجي رقائق الذاكرة المخصصة ‌للذكاء الاصطناعي في العالم، 12.8%.

وصعد سهم شركة أكزونوبل، ​المصنعة لطلاء دولوكس، 3% بعدما عرضت شركة نيبون بينت شراء قسم الطلاء الزخرفي التابع للشركة مقابل 7.5 مليارات يورو (8.55 مليارات دولار).