تراجع المؤشرات اليابانية وسط مخاوف زيادة تكاليف الطاقة

تراجعت المؤشرات اليابانية في تعاملات الإثنين، وسط مخاوف من زيادة تكاليف الطاقة. وأغلق المؤشر نيكاي على انخفاض ​مع تقييم المستثمرين لتوقعات الشركات ‌في أعقاب ​ارتفاع أسعار النفط جراء تجدد الصراع في الشرق الأوسط.

وهبط نيكاي 1.92% إلى 67242.73 نقطة، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.71% إلى 4007.49 نقاط.

وقال دايسوكي هاشيزومي المحلل البارز لدى دايوا للأوراق المالية: «السوق قلقة حيال ⁠ارتفاع التكاليف نتيجة صعود أسعار النفط، وجاء ذلك مع انطلاق موسم إعلان نتائج الشركات اليابانية».

وقفزت أسعار النفط بأكثر من 4% الاثنين في ‌ظل الخطر الذي يهدد شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز مع تبادل الولايات المتحدة وإيران للضربات العسكرية.

وتسببت الأسهم المرتبطة بشركات ‌الرقائق الإلكترونية في أكبر خسائر للمؤشر نيكاي مع ‌تراجع سهم أدفانتست 3.39% وسهم طوكيو ‌إلكترون 2.25%. وهوى سهم شركة ‌كيوكسيا المصنعة لشرائح الذاكرة 12.86%.

وزادت خسائر نيكاي في وقت لاحق ​من الجلسة مع ‌انخفاض المؤشر ​كوسبي الكوري الجنوبي ما أدى ⁠إلى وقف التداول مؤقتاً. وخسر سهم شركة إس.كيه هاينكس بأكثر من 15% مع جني المستثمرين للأرباح ​بعد ⁠أن شهد ⁠سهم الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع رقائق الذاكرة المخصصة للذكاء الاصطناعي ارتفاعاً بلغ 12.8% في أول أيام تداوله في ⁠ناسداك يوم الجمعة عقب إدراجه في البورصة الأمريكية.

وفي اليابان، تراجع سهم ياسكاوا إلكتريك 14.34% إلى الحد الأدنى اليومي عند 5972 يناً بعد انخفاض صافي ربح الشركة المصنعة للروبوتات في الربع الأول 21.7%. وحدت ‌مكاسب أسهم البنوك من خسائر المؤشر توبكس.

وارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه ​المالية 2.31% وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.63%. ومن بين ما يزيد على 1500 سهم متداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 36% وانخفض 60​% وظل 2% دون تغيير.