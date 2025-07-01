نيكاي يتراجع وسط عمليات بيع لجني الأرباح

تراجع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء وسط عمليات بيع بعد مكاسب حادة، في حين أثرت شكوك حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان على المعنويات.

ونزل نيكاي بنسبة 1.1 بالمئة إلى 40048.14 نقطة، ليقترب من إنهاء سلسلة مكاسب استمرت خمس جلسات متتالية دفعته إلى أعلى مستوى له منذ منتصف يوليو في الجلسة السابقة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.87 إلى 2828.15 نقطة.

وقال هيرويوكي أوينو، كبير الاستراتيجيين في شركة سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول "كانت السوق محمومة، لكن كانت هناك بعض العوامل التي عززت الطلب الشهر الماضي".

وقال أوينو إن الأسهم اليابانية عكست ارتفاعاً في الأسهم الأمريكية في الجلسات العديدة الماضية، ولكن الطلب كان مدعوماً أيضاً بتوزيعات الأرباح التي تلقاها المستثمرون بعد اجتماعات المساهمين في الشركات في يونيو، بالإضافة إلى عمليات إعادة شراء الأسهم من الشركات.

وصعد نيكاي بنسبة 6.6 بالمئة في يونيو، مسجلاً أكبر مكاسب شهرية له منذ فبراير 2024.