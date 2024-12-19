«إنفينيتي باور» تدرس طرح أسهمها للاكتتاب العام

تدرس «إنفينيتي باور»، وهي شركة تطوير مشروعات الطاقة المتجددة المملوكة جزئياً لشركة «مصدر»، طرح أسهمها في سوق أبوظبي المالي خلال عامين أو ثلاثة، بحسب محمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارتها.

وقال محمد منصور، إن الشركة تدرس طرح أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال العامين أو الثلاثة المقبلة. وقال في مقابلة له مع بلومبيرغ، وقال: «إذا كنا سندرج اليوم، فإن تفضيلنا سيكون أبوظبي، ربما يتغير ذلك في غضون عام أو عامين. يعتمد ذلك على كيفية تطور الأسواق».

وأشار إلى أن «إنفينيتي باور»، التي تمتلك شركة «مصدر» حصة 49% فيها، تدرس أيضاً الإدراج في بورصات في دبي وجوهانسبرج ولندن والقاهرة.

وتوقع أن تدرج الشركة حصة 20% إلى 30% من أسهمها في البداية، مضيفاً أنها تدرس إصدار سندات خضراء، كما تعمل للحصول على تصنيف ائتماني أملاً في إصدار سندات بحلول مطلع 2026.