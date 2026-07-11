الأسهم العالمية تحت ضغط الرقائق وترقّب مستقبل الذكاء الاصطناعي

تباين أداء الأسهم العالمية في نهاية الأسبوع مع استمرار تركيز المستثمرين على قطاع الذكاء الاصطناعي وإدراج شركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية في بورصة ناسداك، بالتزامن مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

في الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بعد مكاسب قوية قادتها أسهم التكنولوجيا، فيما شكل طرح «إس كيه هاينكس» بقيمة 26.5 مليار دولار اختباراً جديداً لشهية المستثمرين تجاه شركات الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. ورغم تراجع أسهم القطاع مؤخراً، ارتفع سهم الشركة الكورية بنحو 630% خلال عام.

وفي أوروبا، تحركت الأسواق بحذر، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.2%، بدعم من أسهم التعدين والسفر.

أما الأسواق اليابانية والآسيوية فشهدت أداءً إيجابياً، مدفوعة بمكاسب شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وارتفع مؤشر نيكاي الياباني 1.2%.

وتظل الأسواق تحت تأثير عاملين رئيسيين؛ الأول استمرار الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع توقعات بوصول استثمارات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي إلى 1.5 تريليون دولار بحلول 2027، والثاني المخاطر الجيوسياسية واحتمالات تأثيرها على أسعار الطاقة والتضخم والسياسة النقدية العالمية.