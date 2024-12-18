هبوط أسهم وول ستريت مع اقتراب قرار "المركزي الأمريكي" بشأن الفائدة

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء وهبط مؤشر داو جونز للجلسة التاسعة مع توخي المستثمرين الحذر قبل آخر إعلان عن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام بعد أن أشارت بيانات اقتصادية إلى أن إنفاق المستهلكين ظل قوياً.

ويركز المستثمرون إلى حد كبير على إعلان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء وهم على شبه يقين من خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

وسيحظى ملخص التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الاتحادي باهتمام خاص لأنه قد يشير إلى مدى إقدام البنك المركزي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة في عام 2025.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الاغلاق 23.53 نقطة أي 0.39 بالمئة إلى 6050.55 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 66.54 نقطة، أي 0.33 بالمئة، إلى 20107.35 نقطة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 272.77 نقطة أي 0.62 بالمئة إلى 43445.23 نقطة.

وسجل ناسداك أعلى مستوى قياسي أمس الاثنين بينما ارتفع ستاندرد اند بورز 500 نحو 27 بالمئة على مدار العام، وتعثر مؤشر داو جونز في الآونة الأخيرة وشهد انخفاضه اليومي التاسع على التوالي، في أطول سلسلة خسائر منذ فبراير شباط 1978.