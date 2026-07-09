وول ستريت تطلق موجة من التقييمات المتفائلة لـ«سبيس إكس»

روّجت أكبر بنوك وول ستريت أسهم «سبيس إكس» بسعر 135 دولاراً للسهم خلال طرحها العام الأولي القياسي.

وبعد أسابيع قليلة فقط، يقول محللو الوساطة في كثير من تلك البنوك نفسها لعملائهم: إن هذه الأسهم ينبغي أن تبلغ قيمتها 236 دولاراً للسهم في المتوسط.

بدأت أكثر من 12 شركة وساطة، من بينها «مورغان ستانلي» و«جيه بي مورغان تشيس آند كو» و«غولدمان ساكس غروب»، تغطية السهم يوم الثلاثاء بتوصيات تعادل الشراء، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ».

وجاءت التصنيفات الجديدة بعد نهاية «فترة الصمت» التقليدية للمحللين في البنوك التي ساعدت في التعهد بتغطية طرحها الأولي.

وقال جو جيلبرت، مدير المحفظة في «إنتغريتي أسيت مانجمنت»: إن بدء تغطية «سبيس إكس» جاء «كما كان متوقعاً إلى حد كبير، مع انحياز تفاؤلي في وول ستريت».

وأضاف أن السهم «يمثل خياراً طويل الأجل على رؤية ماسك، لذلك ينبغي للمستثمرين توخي الحذر إزاء توقع عوائد كبيرة في وقت مبكر، إذ ربما يكون المستثمرون الأوائل في المرحلة الخاصة قد جنوا تلك العوائد».

يركز المحللون على آفاق النمو طويلة الأجل لـ«سبيس إكس»، رغم استمرار الأسئلة بشأن ربحيتها وتنفيذها وتقييمها بعد ظهورها في السوق بشكل ضخم.

وتعد «ريموند جيمس» الأكثر تفاؤلاً بين هذه المجموعة، إذ بدأت تغطيتها بتوصية شراء قوية وسعر مستهدف هو الأعلى في وول ستريت عند 800 دولار، بزيادة تقارب 500% عن سعر الطرح العام الأولي.