تراجع المؤشرات اليابانية بضغط خسائر أسهم قطاع التكنولوجيا

تراجعت المؤشرات اليابانية في تداولات الاربعاء متأثرة بالخسائر التي سجلتها أسهم قطاع التكنولوجيا ، وأغلق المؤشر نيكاي ​عند أدنى مستوياته في نحو 4 أسابيع، متأثرا بتراجع ​أسهم شركات التكنولوجيا عقب الخسائر الحادة التي تكبدها المؤشر ناسداك الليلة الماضية.

وانخفض المؤشر نيكاي 2.11 % إلى 66819.05 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 12 يونيو . وانخفض المؤشر للجلسة ⁠الثالثة على التوالي. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.37 % إلى 4006.43 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك، الذي تتمتع أسهم التكنولوجيا بثقل كبير عليه، على انخفاض ‌حاد الثلاثاء متأثرا بأداء شركة مايكرون تكنولوجي وغيرها من شركات صناعة الرقائق وسط تنامي المخاوف بشأن استدامة ‌موجة الارتفاع التي تشهدها وول ستريت بدعم ‌طفرة الذكاء الاصطناعي.

وتراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات في ‌آسيا والولايات المتحدة بعدما ‌جاءت نتائج سامسونج للإلكترونيات عملاق رقائق الذاكرة دون التوقعات المرتفعة للمستثمرين، ​مما أدى إلى ‌موجة من ​جني الأرباح في القطاع.

وقال دايسوكي هاشيزومي ⁠كبير المحللين لدى دايوا للأوراق المالية "لا يستطيع المستثمرون استعادة ثقتهم الكاملة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي". وأضاف "أشارت سامسونج ​للإلكترونيات ⁠إلى توقعات ⁠قوية، لكن السوق لم تقتنع بأن الأسعار ستواصل الارتفاع".

وانخفض سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات صناعة الرقائق 3.05 % ، ⁠في حين خسر سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 4.69 %.

وتراجع سهم شركة تايو يودن الرائدة في تصنيع المكثفات الخزفية متعددة الطبقات المستخدمة في تنظيم الكهرباء في خوادم الذكاء الاصطناعي 8 % .

ومحا سهم كيوكسيا المصنعة لذاكرات التخزين مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.73 ​% .

ومن بين أكثر من 1500 سهم متداولة في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو، ارتفع 36 %من الأسهم وتراجع 61 %فيما ظل 2% دون ​تغيير.