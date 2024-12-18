الإمارات ضمن الخمسة الكبار في عائدات الاكتتابات

أكدت الإمارات مكانتها كمركز مالي عالمي، حيث حلت ضمن أكبر دول 5 في العالم، والأولى على مستوى المنطقة، من حيث عائدات الإدراجات الجديدة في عام 2024 حتى نوفمبر الماضي بحسب مؤشر «بلومبيرغ».

وبرزت الإمارات كأحد أبرز اللاعبين، حيث تصدرت المرتبة الخامسة عالمياً بمجموع 6.2 مليارات دولار من العائدات الناتجة عن الطروحات الأولية، وتفوقت على «بورصة لندن» التي تمكنت من جمع مليار دولار فقط بانخفاض 9% مقارنة بالعام الماضي، ما هبط بالمملكة المتحدة أربعة مراكز إلى المركز العشرين..

وكان إدراج «طلبات» في سوق دبي المالي من أبرز الاكتتابات التي شهدتها أسواق الإمارات، حيث جمعت الشركة التابعة لـ «دليفري هيرو» نحو ملياري دولار في دبي بعد زيادة حجم الصفقة وتسعيرها عند أعلى نطاق تسويقي. وهي الآن تحتل المرتبة الأولى كأكبر طرح عام أولي للتكنولوجيا في العالم هذا العام.

وكان من أبرز الاكتتابات التي شهدتها أسواق الإمارات هذا العام اكتتاب «لولو للتجزئة» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي جمع نحو 1.7 مليار دولار.

من جهة أخرى، استحوذت منطقة الشرق الأوسط وآسيا على نسبة متزايدة من الطروحات الأولية العالمية، مسجلةً نحو نصف قيمة الأموال التي تم جمعها عالمياً هذا العام.

وبقيت الولايات المتحدة في الصدارة من حيث إجمالي الأموال التي تم جمعها من الطروحات الأولية، حيث سجلت نحو 41 مليار دولار، تليها الهند بـ 17.5 مليار دولار، والصين بـ 15 مليار دولار.

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