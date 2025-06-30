تبادين أداء الأسهم العالمية على وقع محادثات «رسوم ترامب»

تباين أداء الأسهم الأوروبية، الاثنين، مع ترقب المستثمرين لمؤشرات التقدم في محادثات التجارة قبل الموعد النهائي المحدد بالتاسع من يوليو لإلغاء قرار تعليق الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، ويتجه لتسجيل انخفاض شهري.

وفي حين تراجع كاك الفرنسي بنسبة 0.20%، ومؤشر داكس الألماني 0.14%، فيما انخفض مؤشر فايننشال تايمز البريطاني هامشياً بنسبة 0.07% وفوتسي الإيطالي 0.15%.

تفاؤل حذر

وزاد التفاؤل الحذر في الأسواق بشأن اتفاقات التجارة الأمريكية الأسبوع الماضي بفضل انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وأعلنت كندا الأحد إلغاء ضريبة على الخدمات الرقمية لاستئناف المحادثات المتعثرة مع الولايات المتحدة، مما زاد من رفع المعنويات. وأعلنت الحكومة البريطانية أن اتفاقية التجارة التي خفضت الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات وقطع غيار الطائرات البريطانية دخلت حيز التنفيذ. ومع ذلك، لا تزال مسألة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم دون حل.

وتصدرت أسهم شركات الصناعات الدفاعية الأوروبية مكاسب القطاعات بارتفاع يقرب من واحد بالمئة.

وصعد سهم إس.تي مايكرو إلكترونيكس 2.6% بعد أن وضع جيه.بي.مورجان شركة صناعة الرقائق الفرنسية الإيطالية تحت المراقبة ترقباً لتطورات إيجابية.

اليابان

وأغلق المؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى في أكثر من 11 شهراً، بدفعة من تزايد إقبال المستثمرين على المخاطرة بعد صعود قوي للأسهم الأمريكية بفضل آمال التوصل لاتفاقات في محادثات تجارية وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض الفائدة.

وزاد نيكاي 0.84 بالمئة إلى 40487.39 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 17 يوليو. وقلص المؤشر مكاسب حققها في وقت سابق من الجلسة مع جني مستثمرين للأرباح بعد الصعود الحاد للمؤشر الذي ارتفع بذلك لخامس جلسة على التوالي.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.43 بالمئة إلى 2852.84 نقطة.

وقال خبير اقتصادي في شركة وساطة مالية محلية إن ارتفاع الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي وآمال خفض الفائدة الأمريكية إضافة إلى تراجع حدة التوتر في الشرق الأوسط كلها عوامل ساعدت المستثمرين على العودة للمخاطرة.

و قفز سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة بنسبة 4.32 بالمئة ليصبح أكبر مصدر للمكاسب التي سجلها المؤشر نيكاي.

كما صعد سهما طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق وأدفانتست لمعدات اختبار الرقائق بنسبة 0.6 بالمئة.

لكن أسهم شركات تصنيع السيارات هبطت بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اليابان تشارك في تجارة «غير عادلة» للسيارات مع الولايات المتحدة.

ونزل سهم تويوتا موتور 1.35 بالمئة وسهم هوندا موتور 1.86 بالمئة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم مدرجة للتداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 54 بالمئة وهبط 40 بالمئة ولم يطرأ تغير يذكر على أربعة بالمئة.