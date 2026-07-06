الأسهم البريطانية تتراجع.. واستحواذات أميركية ضخمة تهز بورصة لندن

تراجعت مؤشرات الأسهم البريطانية بشكل طفيف في مستهل تعاملات الأسبوع، مع استمرار الضغوط على شركات التعدين مقابل دعم من صفقات استحواذ عززت أسهم الإعلام والسفر، في جلسة اتسمت بترقب المستثمرين لتطورات السياسة النقدية العالمية، في وقت انشغل فيه المستثمرون بتقييم سلسلة صاخبة من إعلانات الاستحواذ والاندماج الكبرى التي شهدتها السوق اللندنية.

وانخفض مؤشر فوتسي 100 الرئيسي للشركات القيادية بنسبة 0.1% ليصل إلى مستويات 10,663.68 نقطة، في حين تراجع مؤشر الأسهم المتوسطة فوتسي 100 بنسبة تراجع بلغت 0.06%، وسط تداولات اتسمت بالحذر الاقتصادي قبيل صدور بيانات نقدية مرتقبة من الفيدرالي الأميركي.

وتصدرت أسهم السفر والترفيه والخدمات الإعلامية المشهد الاستثماري لتسجل مكاسب قطاعية بلغت 0.7% و0.9% على التوالي، مدفوعة بصفقات مليارية هائلة، حيث قفز سهم الخطوط الجوية الاقتصادية البريطانية «إيزي جيت» بنسبة 11% بعد موافقتها المبدئية على عرض استحواذ مُحسّن من قِبل شركة الاستثمار الأميركية «كاسل ليك»، في صفقة تقيّم الناقلة بنحو 5.5 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 7.34 مليار دولار).

وفي قطاع الإعلام، قفز سهم شبكة البث البريطانية «آي تي في» بنسبة 1.6% إثر إبرامها اتفاقاً لبيع ذراعها الإعلامية والترفيهية إلى شبكة «سكاي» المملوكة لعملاق الإعلام الأميركي «كومكاست» في صفقة بلغت قيمتها 1.6 مليار جنيه إسترليني (نحو 2.13 مليار دولار)، بالتزامن مع صعود سهم مجموعة «دابليو بي بي» الإعلانية بنسبة 3.9%.

وعقّب ديفيد موريسون، كبير محللي الأسواق لدى «تريد نايشن»،على هذا الزخم قائلاً: «هناك تدفقات رأسمالية ضخمة، لاسيما من الصناديق الأميركية والصينية، تترصد الأصول الاستراتيجية البريطانية، ما يمثِّل فرصة مواتية للمستثمرين الأجانب لبناء حيازات أو الاستحواذ بالكامل على حصص في الشركات البريطانية الواعدة ذات التقييمات الجاذبة».

وفي المقابل، شكّل قطاع تعدين المعادن الثمينة الضغط الأكبر على المؤشر الرئيسي ليهبط بنسبة 0.9%، متأثراً بتراجع أسعار الذهب العالمية من أعلى مستوياتها في أسبوعين، مع ارتداد مؤشر الدولار الأميركي صعوداً؛ ترقباً لصدور محاضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمعرفة مسار أسعار الفائدة.

وفي سياق متصل، انخفض سهم «أوكادو» بنسبة 5.6% بعد إعلان تمديد ولاية رئيسها التنفيذي حتى 2028، مع بدء البحث عن خليفة له، ما ضغط على السهم رغم استقرار التوجيهات التشغيلية.

وتبقى الأسواق البريطانية تحت تأثير عوامل متداخلة تشمل صفقات الاندماج والاستحواذ، وتقلبات أسعار السلع، إلى جانب توقعات السياسة النقدية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وسط استمرار حالة الحذر في قرارات المستثمرين.

ووافقت شركة سكاي المقدمة لخدمات التلفزيون والانترنت المملوكة لشركة كومكاست ، والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، على شراء الذراع الإعلامي والترفيهي لشبكة "إي تي في" مقابل ما يصل إلى 1.6 مليار جنيه استرليني (2.1 مليار دولار) بعد أشهر من المباحثات من أجل أن يكون هناك منافس كبير لعمالقة البث العالمي.

وتتضمن الصفقة القنوات التلفزيونية الأرضية وخدمة البث لشبكة إي تي في ، أكبر شبكة تجارية في بريطانيا. وستبقى إي تي في ستوديوز، الذراع الانتاجية لشبكة إي تي في كشركة مستقلة.

وقال مدير إي تي في اندرو كوسليت في بيان إن الصفقة " ستؤدي لإنشاء كيان بريطاني كبير يتمتع بحجم وموارد للمنافسة بشكل أفضل مع منصات البث العالمية".