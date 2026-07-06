المؤشرات الأوروبية مستقرة وقطاع السفر والترفيه يتصدر المكاسب

استقرت الأسهم الأوروبية الاثنين بعد ​أداء قوي الأسبوع الماضي ومع تركيز المستثمرين ‌على الصفقات ​الجديدة، وخاصة عرض الاستحواذ على شركة (إيزي جيت) البريطانية.

وبلغ المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 652.84 نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل يوم الجمعة أفضل أداء أسبوعي له منذ منتصف مايو ⁠.

وارتفع سهم (إيزي جيت) البريطانية للطيران منخفض التكلفة 11 % بعد أن وافقت الشركة من حيث المبدأ على عرض استحواذ محسن من شركة (كاسل ‌ليك) الأمريكية للاستثمار والتي قدرت قيمة الشركة بما يصل إلى 5.5 مليار جنيه إسترليني (7.34 مليار دولار).

وتصدر ‌قطاع السفر والترفيه الأوسع نطاقا مكاسب القطاعات بارتفاعه 1% . وكثير من المكاسب التي حقّقتها ‌الأسهم الأوروبية جاءت نتيجة ‌الشعور بالارتياح بعد انحسار حدة التوتر في الشرق الأوسط وانخفاض ​أسعار النفط إلى مستويات ‌قريبة مما ​كانت عليه قبل اندلاع ⁠الحرب. لكن مع عدم تحقيق أي تقدم في المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات ​المتحدة ⁠وإيران، ستظل ⁠التطورات في المنطقة موضع مراقبة وثيقة.

وانخفض سهم (تاليس) الفرنسية للدفاع 1.4 % بعد أن توصلت المجموعة إلى اتفاق ⁠لشراء حصة عائلة جورجي في شركة (إكسايل) المتخصصة في تكنولوجيا الطائرات المسيرة، وذلك تمهيدا لعرض استحواذ مقرر على بقية الأسهم.

وارتفع سهم (فيراري) للسيارات الرياضية الفارهة 2% بعد أن أطلقت الشركة طرازا محدود ‌الإصدار مزودا بمحرك من 12 أسطوانة وناقل حركة يدوي، مما جذب ​عشاق المحركات التقليدية ذات الصوت المدوي والقيادة اليدوية. وأدى الكشف عن أول سيارة كهربائية للشركة في وقت سابق من العام إلى تراجع سهمها.