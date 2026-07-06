مصر وقطر يخالفان تراجعات البورصات العربية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في ​الخليج على انخفاض، أمس، مع تزايد حذر المستثمرين، ​عقب عدم إحراز تقدم في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وتراجع المؤشر القياسي للسوق السعودية 0.3%، متأثراً بانخفاض سهم مصرف الراجحي 0.5%. وفي الوقت نفسه، سجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نمواً أقوى في يونيو، مدفوعاً بأسرع زيادة ​في الأعمال الجديدة خلال أربعة أشهر. ومع ​ذلك، أظهر استطلاع أن الشركات لا تزال تواجه ارتفاعاً في التكاليف، وتراجعاً في الطلب على الصادرات.

وفي قطر، ارتفع ​المؤشر ⁠0.3 %، ⁠مع صعود سهم بنك قطر الوطني 0.2 %، وذكر الملحق التجاري الإيراني في الدوحة لوسائل الإعلام الحكومية، أن ⁠التجارة البحرية بين إيران وقطر استؤنفت، بعد توقف دام نحو خمسة أشهر.

وهبط المؤشر الكويتي 0.3 %، ونزل المؤشر العماني 0.2 %، وخسر المؤشر البحريني 0.6 %.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.2 %، مدفوعاً بتقدم سهم البنك التجاري الدولي ​1.9 %. وأشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى نمو المعروض النقدي (ن2) 19.6 % على أساس سنوي في مايو، إلى 15.33 تريليون جنيه مصري (312.35 مليار ​دولار).

مصر 1.2%

قطر ⁠0.3 %

البحرين 0.6 %

السعودية 0.3 %

الكويت 0.3 %

عمان 0.2 %