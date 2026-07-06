مصر وقطر يخالفان تراجعات البورصات العربية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، أمس، مع تزايد حذر المستثمرين، عقب عدم إحراز تقدم في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.
وتراجع المؤشر القياسي للسوق السعودية 0.3%، متأثراً بانخفاض سهم مصرف الراجحي 0.5%. وفي الوقت نفسه، سجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نمواً أقوى في يونيو، مدفوعاً بأسرع زيادة في الأعمال الجديدة خلال أربعة أشهر. ومع ذلك، أظهر استطلاع أن الشركات لا تزال تواجه ارتفاعاً في التكاليف، وتراجعاً في الطلب على الصادرات.
وفي قطر، ارتفع المؤشر 0.3 %، مع صعود سهم بنك قطر الوطني 0.2 %، وذكر الملحق التجاري الإيراني في الدوحة لوسائل الإعلام الحكومية، أن التجارة البحرية بين إيران وقطر استؤنفت، بعد توقف دام نحو خمسة أشهر.
وهبط المؤشر الكويتي 0.3 %، ونزل المؤشر العماني 0.2 %، وخسر المؤشر البحريني 0.6 %.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.2 %، مدفوعاً بتقدم سهم البنك التجاري الدولي 1.9 %. وأشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى نمو المعروض النقدي (ن2) 19.6 % على أساس سنوي في مايو، إلى 15.33 تريليون جنيه مصري (312.35 مليار دولار).
مصر 1.2%
قطر 0.3 %
البحرين 0.6 %
السعودية 0.3 %
الكويت 0.3 %
عمان 0.2 %