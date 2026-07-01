تباين أداء المؤشرات الأوروبية وسط ترقب المحادثات ​بين طهران وواشنطن

تباين أداء المؤشرات الأوروبية في مستهل جلسات الأربعاء، وسط حذر من مؤشرات ‌على وصول المحادثات ​بين طهران وواشنطن إلى مرحلة جديدة من الجمود.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % إلى 639.64 نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل في الجلسة السابقة أقوى أداء فصلي منذ أكتوبر 2020.

ولم يطرأ تغير ⁠يذكر على قطاع التكنولوجيا، الذي قاد المكاسب خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع تراجع سهم شركة (إيه.إس.إم.إل) المصنعة لمعدات الرقائق،1.1 %، وانخفاض طفيف لسهمي شركتي إيه.كيو.إي وإنفينون.

وخسر سهم شنايدر إلكتريك 2.1 % بعد إعلان الشركة المصنعة لمعدات الذكاء الاصطناعي توقيع اتفاق للاستحواذ على كوجنايت هولدنجز، وهي شركة خاصة متخصصة في برمجيات الذكاء الاصطناعي والبيانات ‌الصناعية، مقابل 3.1 مليارات دولار في صفقة ‌نقدية بالكامل.

وينصب التركيز على مؤتمر سينترا الذي يعقده البنك المركزي الأوروبي ‌حيث من المتوقع أن ‌يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وارش ورئيسة البنك المركزي الأوروبي ​كريستين لاجارد.

وتشير بيانات ‌مجموعة بورصات ​لندن إلى أن المتعاملين يتوقعون ⁠أن يرفع كلا البنكين المركزيين أسعار الفائدة 25 نقطة أساس على الأقل في وقت لاحق من العام. وتراجعت أسعار النفط إلى ​مستويات ما ⁠قبل حرب إيران، ⁠إلا أن هناك مخاوف من أن تستمر الضغوط على الأسعار لبعض الوقت.

وهبط سهم أسوشيتد بريتش فودز مالكة بريمارك 2.7 % بعدما قالت ⁠إنها لا تزال تتوقع أن تكون أرباحها السنوية أقل من نتائج العام السابق، مضيفة أن الصراع في الشرق الأوسط أثر على توقعات أرباحها في أوروبا.

وارتفع سهم ساب السويدية المصنعة لمعدات الدفاع 1.7 % بعد توقيعها عقدا لتسليم 16 ‌طائرة مقاتلة من طراز (جريبن إي) إلى أوكرانيا في صفقة تبلغ قيمتها نحو 24.6 ​مليار كرونة سويدية (2.54 مليار دولار).