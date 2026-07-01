المؤشرات اليابانية تواصل الصعود مدعومة بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي

واصلت المؤشرات اليابانية ارتفاعها في أولى جلسات يوليو، مدعومة بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وأغلق المؤشر نيكاي على ارتفاع للجلسة ​الثالثة على التوالي.

وصعد نيكاي 0.59 % ليختتم التعاملات عند 70474.96 نقطة، متراجعا عن الارتفاع المسجل في وقت سابق والذي وصل إلى 2.7 %. أما المؤشر ⁠توبكس الأوسع نطاقا فأنهى التداول مرتفعا 0.42 % عند 4011.50 نقطة.

وقال محللون في مختبر توكاي طوكيو للاستخبارات في مذكرة "على الصعيد المحلي، من المرجح أن تزيد عمليات الشراء بالنسبة لأسهم الشركات المرتبطة ‌بصناعة الرقائق الإلكترونية، مما يشير إلى أن السوق ستفتح على ارتفاع".

وأضافوا "مع ذلك، ارتفع المؤشر نيكاي بشكل حاد عند بدء التداول أمس قبل ‌أن يفقد زخمه بسرعة، لذا يجب على المستثمرين ‌توخي الحذر من الارتفاع المفرط على المدى القصير وعمليات جني ‌الأرباح".

كان ⁠أداء السوق متباينا بارتفاع 96 سهما على المؤشر نيكاي مقابل هبوط 127 سهما، وبقي سهمان دون تغيير.

وتصدرت الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق ​مكاسب ⁠المؤشر وقفز سهم سومكو

⁠17.37% ليصل إلى أعلى مستوى إغلاق له منذ أكتوبر، وتقدم سهم تايو يودن 12.43 % إلى أعلى ⁠مستوى له على الإطلاق.

وارتفع سهم سكرين هولدنجز 9.46 % ليبلغ مستوى قياسيا. وشهد سهم كاواساكي للصناعات الثقيلة تقلبات حادة إذ صعد لفترة وجيزة بأكثر من 5% قبل أن يغلق على انخفاض 7.66 % .

وأفادت رويترز بأن الشركة تضع اللمسات النهائية على ‌خطط لجمع حوالي 200 مليار ين (1.23 مليار دولار) من خلال إصدار أسهم جديدة وسندات قابلة ​للتحويل لتمويل النفقات الرأسمالية. وكان سهم جيه.فرونت ريتيلينج، التي تدير سلسلة متاجر، من بين الأسوأ أداء على نيكاي بتراجعه 7.6 % بعد إعلان الشركة عن أرباح مخيبة للآمال للفترة من مارس ​إلى مايو .