المؤشر نيكاي الياباني يرتفع بدعم أسهم شركات الرقائق الإلكترونية

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين مع ارتفاع أسهم الشركات ذات الصلة بالرقائق الإلكترونية بفضل زيادة أسهم نظيراتها في الولايات المتحدة لكن الحذر الذي انتهجه المستثمرون قبل القرارات التي ستتخذها البنوك المركزية الرئيسية هذا الأسبوع حد من المكاسب.

صعد نيكاي 0.2 بالمئة إلى 39533.55 نقطة بحلول استراحة منتصف النهار في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 بالمئة إلى 2745.46 نقطة.

وفي حين أغلقت أسواق الأسهم الأمريكية أسبوع التداول بالقرب من مستوى ثابت في جلسة هادئة يوم الجمعة، أغلق المؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات مرتفعا 3.4 بالمئة.

وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية في اليابان مقتفية أثر نظيراتها، وقادت المكاسب شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق التي صعد سهمها 1.9 بالمئة مما ساهم في ارتفاع المؤشر نيكاي.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 0.5 بالمئة، وزاد سهم شركة سوسيونيكست المرتبطة بالرقائق 9.1 بالمئة ليصبح أكبر رابح على المؤشر القياسي.

لكن التحركات كانت مقيدة حيث يترقب المستثمرون ما يتوقع أن يكون خفضا آخر بمقدار 25 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء يليه قرار السياسة النقدية لبنك اليابان يوم الخميس.

وقال هيروشي ناميوكا كبير المحللين الاستراتيجيين لدى تي اند دي لإدارة الأصول "هناك بالتأكيد شعور قوي بأن المستثمرين يتبنون نهج الانتظار والترقب".

وأفادت رويترز ووسائل إعلام أخرى بأن بنك اليابان يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه هذا الأسبوع.